Mutua Madrid Horse Week se consolida como escaparate de una industria que genera 7.392 millones de euros al año

Mutua Madrid Horse Week, en Ifema Madrid. - MUTUA MADRID HORSE WEEK

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mutua Madrid Horse Week regresa un año más a la capital del 26 al 29 de noviembre con su duodécima edición, como una de las grandes citas hípico-deportivas del mundo y como una plataforma de referencia para la industria ecuestre, que genera 7.392 millones de euros anuales y 150.000 empleos en España.

Según el II Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España, elaborado por Green Oak y Deloitte, el conjunto de actividades vinculadas al mundo del caballo genera un movimiento económico anual de 7.392 millones de euros, equivalente al 0,59 % del PIB nacional, y contribuye al mantenimiento de 149.863 puestos de trabajo.

"Su impacto alcanza ámbitos tan diversos como la ganadería, la cría, el deporte, el turismo, la formación, la industria y los servicios especializados. Un sector que, además de su relevancia económica, representa un importante activo cultural, social y de desarrollo rural para nuestro país", destacó un comunicado de la organización.

A estas cifras se suma el impacto propio del evento, que supera las 225.000 visitas acumuladas en sus últimas ediciones, generando un retorno económico y mediático sostenido superior a los 12 millones de euros, gracias a su alcance de "cientos de miles de espectadores en todo el mundo".

Así, Mutua Madrid Horse Week "desempeña un papel estratégico como punto de encuentro de los principales actores de la industria ecuestre y como plataforma internacional de promoción, negocio y networking", al reunir deporte de máximo nivel, ocio y experiencias para todos los públicos. "Y ofrece a las marcas una oportunidad excepcional de conectar con una audiencia nacional e internacional de gran valor", destacaron.

La gran novedad de esta edición, que se celebra del 26 al 29 de noviembre en Ifema Madrid, es la incorporación de Mutua Madrileña como patrocinador principal del evento, dando nombre oficial a la cita. Y es que la colaboración de patrocinadores "de primer nivel, desde el sector financiero y los servicios hasta las marcas de consumo y el sector automovilístico de alta gama, resulta fundamental" para impulsar el crecimiento del evento y "consolidar su posición como una plataforma de visibilidad y proyección internacional".

El Pabellón 4 de Mutua Madrid Horse Week se convertirá en un espacio pensado para disfrutar del evento desde múltiples perspectivas, combinando experiencias de marca, ocio familiar, compras, gastronomía y una oportunidad para vivir de cerca la emoción de la alta competición ecuestre. La oferta comercial contará con stands de algunos de los principales patrocinadores del evento -Gilmar, Grupo Eulen, Porsche, UAX y MARCA-.

Los más pequeños también tendrán su propio espacio, con una zona infantil especialmente diseñada para ellos y un Poni Park by Quirón Salud en el que podrán disfrutar de su primera experiencia como jinetes. Además, el Pabellón 4 incorporará un mercadillo navideño y una selección de marcas de moda, accesorios y complementos que ofrecerán nuevas propuestas. La oferta se completará con una zona de restauración de la mano de Rodilla, Hamburguesa Nostra y Cervezas Victoria.

El Pabellón 4 ofrecerá también una perspectiva privilegiada de la competición gracias a su proximidad a la pista de calentamiento, desde donde el público podrá observar de cerca la preparación de algunos de los mejores jinetes y caballos del mundo en las tres disciplinas presentes en esta edición: salto de obstáculos, doma clásica y enganches.

Durante cuatro jornadas, los mejores jinetes, amazonas y cocheros del ranking mundial competirán por la gloria en la Pista Central del pabellón 6. El jueves 26 de noviembre se ofrecerán el Trofeo UAX y la primera prueba de la Copa del Mundo de Enganches. El viernes 27 llegarán algunas de las pruebas estrella del CSI 1*, como el Trofeo Rodilla, y del CSI 5*, como el Trofeo Air Europa, además del Gran Premio Comunidad de Madrid, correspondiente a la Copa del Mundo de Doma Clásica, el Trofeo Mutua Madrileña y la segunda manga de la Copa del Mundo de Enganches. La guinda correrá a cargo del celebrado AON Pony Turf, en el que jovencísimos jinetes y amazonas replican la emoción de las carreras adultas.

La oferta del sábado 28 de noviembre incluirá pruebas como el Trofeo Ciudad de Madrid, el Trofeo Exterior Plus y el Trofeo Virtus (CSI 5*, 1,45 m), además de exhibiciones equinas para todos los públicos. Por la tarde y la noche se llevará a cabo el Gran Premio Grupo Eulen de Doma Clásica y el Trofeo Cervezas Victoria de salto. Además, tendrán cabida otras citas como el Jump&Drive Trofeo Porsche, una nueva sesión de Pony Turf y el Porsche Show.

El domingo se ofrecerán las últimas pruebas del CSI 1*, como el Trofeo MARCA y el Trofeo Gilmar, para culminar la jornada con la cita reina del fin de semana: el Longines FEI Jumping World Cup-Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid (CSI 5*, 1,50 m), con la presencia en la Pista Central de los mejores saltadores y saltadoras del ranking mundial.