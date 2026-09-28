La Mutua Madrid Horse Week regresa en 2026 como "el principal evento ecuestre de España"

Foto de familia tras la presentación de la Mutua Madrid Horse Week 2026 - OXER SPORTS

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mutua Madrid Horse Week quiere consolidarse como "el principal evento ecuestre en España" en lo que será su retorno tras un año de ausencia con nueva denominación y con la incorporación de la Copa del Mundo de la disciplina de Enganches, junto a las ya tradicionales de Salto y Doma Clásica.

El evento, que se celebrará del 26 al 29 de noviembre en los pabellones 12 y 14 de Ifema y que regresa a la capital de España después de un año de ausencia, presentó este lunes las novedades, como su nuevo patrocinador, para esta edición con la que pretende convertirse en el principal y mayor evento multidisciplinar de España.

El acto contó con la presencia de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo, y el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Luis Fernando Martín, junto al presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta, el presidente ejecutivo de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y el cochero profesional en la disciplina de enganche Antonio Pérez Pedrajas, entre otros.

"Mutua Madrid Horse Week es el principal evento ecuestre en España por el conjunto de disciplinas y categoría de jinetes y cocheros. La competición es extraordinariamente importante porque se celebra en un momento en el que se acaban de celebrar los Campeonatos del Mundo y con los resultados de participación española que hacen estar a la Federación orgullosa", expresó Javier Revuelta en la presentación celebrada en el Palacio Real de Madrid.

El dirigente advierte que esto les hacer "ser muy optimistas de cara al año que viene donde se celebra un evento muy importante como el Europeo". "Por eso, la celebración de acontecimientos deportivos como este, es extremadamente importante para que los técnicos de la Federación y los seleccionadores puedan sacar conclusiones de cara a los Campeonatos de Europa del año que viene y que dan la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028", aseveró.

Por su parte, el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Luis Fernando Martín Izquierdo, recordó que la promoción del deporte y de sus valores es una "prioridad básica de las políticas públicas". "La Federación de Madrid supera ya las 3.600 licencias, un 25 por ciento del total nacional, y además contamos con 80 clubes en la Comunidad de Madrid", destacó.

"Desde la Comunidad de Madrid organizamos, impulsamos, apoyamos alrededor de 400 eventos deportivos cada año, algo que es muy importante para que Madrid sea un centro global del deporte, además del impacto social y económico que hay que destacar, porque es un evento que va a congregar a más de 45.000 personas", continuó.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo, le dio importancia a que la ciudad tenga "una continuidad de eventos" que hagan llenar el calendario de la ciudad. "Esto demuestra que en Madrid hay pasión por el deporte y por los valores, pero también porque supone un dato económico que hay que tener en cuenta", remarcó.

"Todos los eventos que hemos tenido este año son más de 2.160 millones de euros para la ciudad de Madrid, y tiene un impacto directo en el empleo, en la generación de riqueza, en oportunidades. Que los eventos sean a lo largo del año nos permite que haya una sostenibilidad en la economía madrileña", detalló.

Además, el presidente del Comité Organizador de la Mutua Madrid Horse Week, Daniel Entrecanales, subrayó las 45.000 personas que disfrutaron de este evento y que espera este año "sean más", aprovechando la novedad de la disciplina de enganche. "No necesita más explicación que verlo y va ser un espectáculo que nos va a enriquecer a todos porque también tenemos la parte de razas para enseñar y acercar más esas razas al público en general", apuntó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, admitió que la compañía se une porque la hípica "no es un deporte para minorías, sino que es un evento familiar" donde tiene mucha demanda para acudir a la competición. "Nos asociamos a un deporte que está siempre asociado a la excelencia y al compromiso y por eso tenemos que hacerlo, y además porque estamos en deuda con los madrileños", puntualizó.

Por último, el cochero de la disciplina de enganches Antonio Pérez afirmó que es "un privilegio y un sueño" participar en su primera Copa del Mundo con los mejores de esta modalidad. "El objetivo es el máximo respeto por el caballo e intenta dar el máximo de ellos para que resuelva la prueba", zanjó.