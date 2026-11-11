El nuevo espectáculo de CantaJuego llegará al Palacio Municipal de Ifema el sábado 5 de diciembre en 3 funciones

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Yo quiero ser', el nuevo espectáculo de CantaJuego, llegará al Palacio Municipal de Ifema el sábado 5 de diciembre en tres funciones, a las 12.30, a las 16 y a las 19 horas, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Se trata de "una propuesta vibrante y emocionante en la que todo es posible celebrando la imaginación, la amistad y la felicidad compartida e invita a cada niño a imaginar, soñar y descubrir su propio camino".

Las entradas ya están a la venta en la web oficial de CantaJuego con precios desde los 15 euros. El espectáculo está dirigido al público familiar y recomendado para niños de 1 a 8 años.

CantaJuego es un proyecto creado por Pedro Zaidman, responsable de la dirección músical. El elenco está formado por Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Rodrigo Puertas, Eugenia Cabrera (también responsable de las coreografías), Mercedes Díaz y Bárbara Velázquez como artistas adicionales, que interpretan, cantan y bailan durante los 80 minutos de dura el espectáculo.