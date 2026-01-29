La oferta de la FP, itinerarios y salidas formativas, protagonistas de la Semana de la Educación

Semana de la Educación - IFEMA MADRID

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oferta de la Formación Profesional (FP), la orientación académica y el conocimiento de las profesiones con mayor demanda protagonizarán la nueva edición de la Semana de la Educación, que se celebrará del 11 al 15 de marzo en los pabellones 12 y 14 de Ifema Madrid.

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la FP supera ya los 1,18 millones de estudiantes, con un crecimiento sostenido tanto en Grado Medio como en Grado Superior, ha detallado el consorcio en un comunicado.

Este modelo formativo desempeña un papel clave dentro del sistema educativo y se posiciona como vía de acceso al empleo, con tasas de inserción laboral que superan el 70% entre sus titulados, además de facilitar la continuidad hacia estudios superiores.

Este crecimiento refleja un cambio en los itinerarios formativos actuales, cada vez más flexibles y combinados, en los que la Formación Profesional convive y se complementa con la universidad y la formación continua, incorporando competencias vinculadas a la sostenibilidad y a los nuevos modelos productivos.

De este modo, la FP se presenta como una opción estratégica no solo para los jóvenes, sino también para personas adultas que buscan procesos de recualificación y adaptación a un mercado laboral en constante evolución.

ITINERARIOS Y ESPECIALIDADES

Los futuros estudiantes descubrirán en la Semana de la Educación las oportunidades en itinerarios formativos, especialidades y modelos educativos que ofrece la Formación Profesional a través de una oferta diversa y adaptada a la demanda actual.

Entre los centros especializados presentes destacarán propuestas con una amplia trayectoria y una fuerte vinculación con la empleabilidad tanto de FP como de la formación para el empleo y la capacitación sectorial.

Participarán, entre otros, ATEM Estudio y Formación, BAI Escuela de Azafatas y Tripulantes, CEAC FP, Central Aeronáutica Madrid, Centro de Estudios ISED, Corflight School, Cruz Roja Española, Escade Escuela de Formación Deportiva, European Flyers, FEEDA, FlyBai, Fundación Juan XXIII, Fundación Laboral de la Construcción, Fundación del Metal para la Formación, IFP, ILERNA Online o Institutos Nebrija, todos ellos comprometidos con una enseñanza práctica y alineada con las demandas reales del mercado laboral.

En este sentido, el director ejecutivo de CEAC Formación Profesional, Juan Francisco Jiménez, ha afirmado que los datos actuales muestran que la FP "se percibe cada vez más como una alternativa formativa eficaz".

Ha destacado que cerca del 59% de la juventud en España valora positivamente la Formación Profesional por su capacidad para "facilitar una inserción laboral rápida y especializada", lo que evidencia "su papel clave para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda de técnicos cualificados".

Por su parte, el director del Centro de Formación Profesional de Cruz Roja Española, David Navalón, ha subrayado que "una formación práctica, conectada con el tejido empresarial y centrada en las personas, permite abrir oportunidades reales, especialmente para colectivos en situación de vulnerabilidad".

COMPETENCIAS ADAPTADAS

En el ámbito sectorial, el director de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier González, ha señalado que la FP es "la mejor vía para dotar al alumnado de competencias adaptadas a un sector como la construcción".

Para el coordinador-gerente de la Fundación del Metal para la Formación, Héctor Aguirre, es relevante que "en el último año, 14.800 personas se han incorporado al sector del metal" y que "la necesidad de profesionales cualificados sigue siendo elevada, con hasta 350.000 empleos por cubrir en los próximos años y asegurar así el relevo generacional y las nuevas necesidades de sectores económicos en auge".

Bajo el lema, 'Sostenibilidad, tu futuro empieza aquí', Semana de la Educación reunirá en Ifema Madrid una amplia muestra de la oferta actual de Formación Profesional, facilitando a los asistentes información práctica, de la mano de profesionales, sobre itinerarios, especialidades y salidas formativas. La convocatoria educativa integra las ferias de AULA, Digielearning, Postgrado y Formación Continua y Schools Day del 11 al 15 de marzo.