Palomo y Silvia Tcherassi, premios MBFWMadrid por su espíritu creativo, innovación y talento

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Silvia Tcherassi y Palomo recibirán el próximo día 16 los Premios MBFWMadrid como reconocimiento al espíritu creativo, la innovación y el talento nacional e internacional que se impulsa en el marco de la pasarela de la moda que organiza Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital.

Será durante la fiesta oficial en el Hotel Four Seasons cuando se entreguen estos reconocimientos a unos galardonados que representan "una combinación equilibrada entre tradición, innovación y talento emergente, que conecta con los valores y fortalece la imagen de la pasarela como referente", según ha indicado Ifema Madrid.

En concreto, el Premio Diseñador Internacional 40 aniversario MBFWMadrid será para Silvia Tcherassi por su contribución a situar la moda hispanoamericana en el mapa global y por su vínculo con Madrid, ciudad en la que abrió su primera boutique en España hace una década.

Por su parte, el Premio Talento Nacional será para Palomo por su capacidad para reinventar los códigos de la moda española y proyectarlos con éxito en la escena internacional, consolidándose como una de las voces creativas más influyentes de su generación.

Los premiados recibirán El Paso Alto, una pieza única creada por el artista Juan Garaizabal, internacionalmente reconocido por sus monumentales esculturas públicas, reunidas bajo el concepto de Memorias Urbanas.

El diseño de este premio nació en el taller como un diálogo entre materiales y memoria. La madera sostiene una escalera de acero que asciende de manera irregular, como los caminos vitales que nunca son rectos.

La figura que acompaña el ascenso simboliza al creador y al caminante, a la vez espectador y protagonista del viaje. Madrid aparece como trasfondo: ciudad que asciende, que premia el talento y donde el mérito impulsa siempre hacia arriba. Desde Cibeles, trampolín de sueños y reconocimientos, se eleva esta metáfora hecha escultura: recordar que todo salto creativo y humano comienza con un paso alto.

Con estos nuevos premios, MBFWMadrid celebra cuatro décadas de historia proyectándose hacia el futuro y reforzando su misión de ser plataforma de visibilidad para el talento y escaparate de la moda española en el mundo.