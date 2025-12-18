El primer 'Informe Sectorial' de FIAA confirma a España como principal mercado europeo en volumen de pasajeros

El sector del autobús, clave en la economía española FIAA presenta su primer Informe Sectorial, que confirma el papel estratégico del autobús en la movilidad colectiva de nuestro país, con una aportación de 6.000 millones al PIB y 95.000 empleos. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), que se celebrará en Ifema Madrid del 22 al 24 de septiembre de 2026, ha presentado su primer 'Informe Sectorial', en el que se subraya que España se consolida como el principal mercado europeo en volumen de viajeros, con un parque móvil que superará las 60.000 unidades al cierre de 2025, lo que supondrá un crecimiento del 5% respecto al año anterior.

Además, las matriculaciones también alcanzarán cifras récord en 2025, con cerca de 4.300 nuevos vehículos, reforzando la tendencia de expansión que el sector ha mantenido durante la última década, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Este análisis, realizado con la colaboración de expertos, operadores y fabricantes, pone en valor el papel estratégico del autobús en la movilidad y la economía española y confirma que el sector vive uno de sus momentos "más positivos" y se consolida como un pilar esencial de la movilidad colectiva en el país.

En concreto, el sector del autobús aportó en 2024 cerca de 6.000 millones de euros al PIB y sostuvo alrededor de 95.000 empleos directos e indirectos. Además, desde 2019 la demanda de transporte urbano ha aumentado un 15%, mientras que la del interurbano ha crecido más de un 30%, reflejando un auge sostenido del transporte colectivo, mientras que las flotas de las empresas triplican su volumen en 25 años.

Este crecimiento se ha visto impulsado por las bonificaciones y ayudas públicas implementadas desde 2022, orientadas a fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado.

Según el análisis del informe, el sector del autobús en España está conformado mayoritariamente por empresas familiares. Se trata de un sector muy atomizado, integrado en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas, en línea con el tejido empresarial de otros países europeos, donde la empresa familiar desempeña un papel clave.

En España existen actualmente alrededor de 2.500 empresas de autobuses. No obstante, en los últimos años se ha producido un relevante proceso de concentración: cerca de 1.000 empresas han sido absorbidas por otras, además de algunos cierres. Como consecuencia, la flota media ha pasado de 5 a casi 17 vehículos por empresa en poco más de 25 años.

En la práctica, casi la totalidad del sector del autobús español está en manos de empresas familiares. Incluso los grandes grupos empresariales que han exportado servicios de movilidad a escala internacional -salvo contadas excepciones- continúan perteneciendo a familias, se concluye en el mismo.

El Informe destaca, además, la relevancia de la nueva Ley de Movilidad Sostenible (LMS), aprobada en noviembre, que reconoce la movilidad como un derecho fundamental y refuerza el papel del autobús como servicio esencial para 49 millones de ciudadanos. La norma abre oportunidades estratégicas vinculadas a la digitalización y la descarbonización, impulsando la eficiencia, la sostenibilidad y la modernización de la gestión del transporte.

A pesar de estas oportunidades, el sector afronta retos relevantes como la renovación del sistema concesional, la captación de conductores profesionales y la adaptación a las nuevas demandas de sostenibilidad y eficiencia operativa. Según el informe de FIAA, estos desafíos requieren "colaboración entre industria, operadores y administraciones, así como la promoción de fórmulas de cooperación público-privada".

La próxima edición de FIAA de 2026 tendrá un carácter más global respecto a la edición anterior gracias al incremento del 50% en expositores internacionales y busca ser un "evento clave" para generar negocio, atraer inversión y "consolidar el liderazgo español en el panorama europeo de la movilidad colectiva".