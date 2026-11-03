Privel reúne desde mañana a 380 empresas de la industria de la marca privada

PRIVEL 2026 celebra su segunda edición en los pabellones 12 y 14 de Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Privel 2026, la feria profesional de la marca privada organizada por Ifema Madrid en colaboración con Alimarket, reúne durante este miércoles y el jueves a 380 empresas del sector en un foro con fabricantes, distribuidores, retailers, compradores internacionales y expertos.

En un contexto marcado por el crecimiento de la marca privada --según Circana se sitúa en torno al 52% su cuota--, la feria se posiciona como una plataforma "estratégica" para "favorecer alianzas entre fabricantes y cadenas de distribución, impulsar el desarrollo de productos exclusivos y de alta calidad, y abrir nuevas oportunidades de negocio tanto en España como en mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Ubicada en los pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial, la feria busca reforzar su posición como el "gran punto de encuentro profesional para la industria de la marca de distribuidor y contribuir al crecimiento de uno de los segmentos más dinámicos de la economía de gran consumo".

La zona expositiva contará con la participación de más de 380 empresas fabricantes y estará dividida en dos grandes áreas --Food y Non Food-- en un entorno adaptado a las particularidades logísticas, operativas y comerciales de cada categoría de producto.

Así, el área Food, que representará aproximadamente el 60% de la oferta, reunirá una amplia representación de productos alimentarios, desde aperitivos, panadería, bollería y confitería hasta bebidas, refrigerados, lácteos, conservas, alimentación seca, productos frescos y comidas preparadas.

Por su parte, el espacio Non Food integrará productos de limpieza y cuidado del hogar, perfumería, higiene y cuidado personal, textiles, menaje y bazar. Además, y como reflejo del creciente dinamismo de esta categoría, incorporará un área específica dedicada al segmento PetCare.

II CONGRESO PRIVEL MARCA PRIVADA

La feria volverá a contar con el respaldo de Alimarket para la organización del II Congreso Privel Marca Privada. A lo largo de dos jornadas, directivos, fabricantes, distribuidores y expertos de reconocido prestigio internacional analizarán la evolución del ecosistema de la marca privada, las tendencias que están transformando el sector y las oportunidades de crecimiento que se abren en los mercados nacionales e internacionales.

El programa abordará cuestiones clave relacionadas con la innovación, la internacionalización, el desarrollo de categorías, la colaboración entre fabricantes y retailers, así como los nuevos hábitos de consumo que están impulsando la transformación de la industria.

Finalmente, el Programa de Compradores Internacionales, desarrollado en colaboración con ICEX, facilitará encuentros de negocio de alto valor entre fabricantes y grandes grupos de distribución de todo el mundo. El programa cuenta ya con la confirmación de más de 50 grupos líderes de distribución procedentes de más de 35 países de Europa, América y Asia.

Desde Ifema Madrid han subrayado que, a través de este programa, Privel "se consolida como una plataforma única" para conectar a la industria española de la marca privada con los principales operadores internacionales, favoreciendo la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de las relaciones comerciales globales.

Con una propuesta que combina negocio, conocimiento e internacionalización, la primera edición de la feria fue reconocida con el Emeca Bela Award 2026 al mejor lanzamiento ferial profesional de Europa.