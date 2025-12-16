Publicado 16/12/2025 13:50

La próxima edición de la Semana Internacional de la Construcción, del 10 al 13 de noviembre de 2026

La Semana Internacional de la Construcción celebrará su próxima edición del 10 al 13 de noviembre de 2026 en IFEMA MADRID
La Semana Internacional de la Construcción celebrará su próxima edición del 10 al 13 de noviembre de 2026 en IFEMA MADRID

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción celebrara su próxima edición del 10 al 13 de noviembre de 2026, de forma que se volverá a reunir un gran encuentro profesional integrando las ferias Construtec, Veteco, Smart Doors y Piscimad.

La última cita, con más de 42.000 metros cuadrados de superficie expositiva, contó con 46.700 participantes, 560 empresas y profesionales procedentes de más de 80 países.

De esta forma, se consolida "como un espacio imprescindible para el negocio, la innovación y la transferencia de conocimiento" para el sector de la construcción, según ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, esta nueva edición será una cita clave para toda la industria, reuniendo a constructoras, promotoras, estudios de arquitectura, ingenierías, prescriptores, instaladores, sector de ventanas, cerramientos, fachadas, puertas, automatismos, piscinas e instalaciones acuáticas. La solicitud de participación para empresas ya está disponible.

Durante la misma también se celebrará el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, cuyo programa reunirá a más de 100 ponentes y ofrecerá más de 80 jornadas y actividades.

Será en torno a cinco ejes estratégicos que marcan el presente y futuro del sector como son la construcción industrializada, la sostenibilidad, la digitalización, el liderazgo sectorial, y el talento y las personas.

