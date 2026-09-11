Pyratex acompaña el desarrollo creativo de cinco firmas en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pyratex acompaña el desarrollo creativo de cinco diseñadores que presentarán sus colecciones en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que tendrá lugar del 14 al 19 de septiembre, a través del programa 'Del Material a la Pasarela'.

En concreto, como Partner de Innovación Textil de la pasarela acompaña a Pedro del Hierro, Alex Rivière, Acromatyx, Agua by Agua Bendita y Miss Take, participante en EGO, en la exploración de nuevas posibilidades entre materia, diseño e industria.

En un comunicado, Ifema Madrid ha explicado que Pyratex acompañará a cada firma en la búsqueda de soluciones materiales dentro de un proceso creativo y ha recordado que contar con información sobre un material desde su origen permite a las marcas tomar mejores decisiones desde las primeras fases del desarrollo.

Como parte de esta colaboración, las propias fundadoras de Agua by Agua Bendita han decidido cerrar el desfile llevando tejido Pyratex, "un gesto que marca el comienzo de una conversación creativa en torno al material entre ambas compañías", ha destacado la institución ferial.

"Para Pyratex, la innovación no consiste únicamente en desarrollar un material diferente, sino en descubrir qué puede ocurrir cuando ese material entra en contacto con una visión creativa concreta. Queremos acompañar ese proceso, para que cada diseñador pueda interpretarlo desde su propio lenguaje y descubrir, durante el camino, posibilidades que quizá no estaban previstas al principio", ha destacado Regina Polanco, fundadora y CEO de Pyratex.

La colaboración con MBFWMadrid no se limita a la pasarela sino que también abre conexiones entre diseño, industria y agentes internacionales de la moda. Como parte de esta dimensión internacional, Pyratex acompañará durante la semana a Burak Çakmak, CEO de la Saudi Fashion Commission, en una agenda de encuentros y desfiles junto a representantes del ecosistema creativo y empresarial de la moda española.

Su presencia se enmarca, además, en una colaboración previa entre la Saudi Fashion Commission, Kaust y Pyratex para desarrollar un material textil de base biológica a partir de algas del Mar Rojo. "Esta iniciativa conecta investigación marina, desarrollo de fibra y fabricación textil", ha apuntado Ifema.