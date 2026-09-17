El Salón de la Agricultura, la Ganadería y el Entorno Rural regresa en marzo de 2027 como Exposager

Exposager, el Salón de la Agricultura, la Ganadería y el Entorno Rural - IFEMA MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón de la Agricultura, la Ganadería y el Entorno Rural, organizado por Ifema Madrid en colaboración con la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), regresará del 11 al 13 de marzo de 2027 con una nueva identidad, Exposager.

Cambia así la marca con la que se estrenó en 2025, Expo Sagris, por una nueva denominación en esta segunda edición para reforzar el posicionamiento del proyecto y su vocación de convertirse en el gran escaparate nacional del sector agroalimentario.

Así se ha anunciado este jueves tras la celebración del primer Comité Organizador en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha contado con la participación de la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño; el presidente de Asaja y del Comité Organizador de Exposager, Pedro Barato; el presidente de ALAS, Juan Ignacio Senovilla; y la directora general de Negocio Ferial y de Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede.

De esta forma, Exposager nace con el objetivo de seguir construyendo puentes entre el campo y la sociedad, mostrando la relevancia estratégica de la agricultura, la ganadería, el entorno rural y toda su cadena de valor para el desarrollo económico, social y territorial de España, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante el acto, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado "la importancia" de una feria como esta "para afrontar uno de los grandes retos del campo, que no es otro que la desconexión entre el medio rural y la ciudad".

Además, ha destacado que Exposager nace con el objetivo de acercar el campo a la ciudad "de una forma diferente, a través de la innovación y las nuevas tecnologías y a través de las oportunidades que ofrece el medio rural".

Asimismo, ha trasladado su confianza en que la segunda edición del salón sea "la de su consolidación" y ha ofrecido el apoyo y colaboración del Ministerio para esta encomiable iniciativa.

La nueva edición volverá a reunir a productores, empresas, cooperativas, organizaciones profesionales, asociaciones, administraciones públicas, centros de conocimiento y entidades vinculadas al desarrollo rural en un espacio concebido para "generar negocio, conocimiento, reconocimiento social y oportunidades de futuro para el sector, así como acercar la realidad del campo al ciudadano".

La feria se articulará en torno a tres grandes ejes temáticos: la soberanía alimentaria, mostrando qué produce el campo español y la diversidad de sus producciones; la innovación, la tecnología y los servicios aplicados a la actividad agraria y ganadera; y la atracción de talento, dando visibilidad a las oportunidades formativas y profesionales que ofrece toda la cadena agroalimentaria.

Además de una amplia área expositiva, el salón contará con un programa de congresos, foros y actividades dirigido tanto a estudiantes y público general como a profesionales. Demostraciones tecnológicas, espacios dedicados a la innovación, actividades educativas, zonas experienciales y el área Territorio Animal conformarán una propuesta para acercar la realidad del campo a la ciudadanía de forma práctica, participativa y divulgativa.

"La comida no se fabrica por decreto, se produce en el campo. Y se produce con garantías desde el primer día: desde la semilla que sembramos hasta el alimento que llega a la mesa, pasando por las empresas que velan por la sanidad vegetal y animal. Esta feria no es un mero escaparate, es un altavoz", ha apuntado el presidente del comité organizador.

En este sentido, ha indicado que en el salón la sociedad podrá ver "con sus propios ojos una cadena que funciona como pocas en el mundo, con agricultores, ganaderos, obtentores, sanidad vegetal, industria y cooperativas que trabajan juntos para que el consumidor tenga alimentos seguros, de calidad y a su alcance".

"Esa seguridad no es casualidad: es fruto del trabajo, de la inversión y del conocimiento de todo un sector. Y también queremos dejar un aviso a quien decide desde los despachos: si se debilita un eslabón, se rompe la cadena. Y sin rentabilidad en el campo no hay cadena que aguante", ha zanjado.