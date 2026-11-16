La segunda edición de Privel incrementó un 21% los visitantes hasta los 5.900 profesionales

Privel - IFEMA MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Privel, feria profesional de la marca de distribuidor organizada por Ifema Madrid junto con Alimarket, ha concluido con un incremento del 21% en el número de visitantes con respecto a la anterior edición, hasta alcanzar los 5.896 profesionales.

Una edición además en la que la dimensión internacional también ha continuado creciendo, con un 27,5% más de visitantes extranjeros que ha supuesto la participación de 55 países, lideradas por Italia, Portugal y Francia.

En un comunicado, Ifema Madrid ha subrayado que estas cifras reafirman la posición de Privel como el principal punto de encuentro para los profesionales de la marca privada en el sur de Europa, en un momento especialmente favorable para el desarrollo y expansión de este mercado.

Celebrada los días 4 y 5 de noviembre, la edición de 2026 ha contado con la participación de 380 expositores, un 41% más que en 2025, y un incremento de la superficie expositiva del 68%. De esta forma, según la institución ferial, Privel se consolida como plataforma de negocio, conocimiento e innovación para una industria que mantiene una evolución positiva y una creciente capacidad para responder a las nuevas demandas de los consumidores.

Durante la misma, las empresas han mostrado las últimas innovaciones de productos en las categorías de Food, Non Food y Pet Care y ha reflejado el creciente interés del sector por un modelo que continúa ganando relevancia en las estrategias de fabricantes, distribuidores y retailers y que cada vez tiene más peso en la cesta de la compra, superando en España el 50%, según Circana.

26 COMPRADORES DE 24 PAÍSES

Uno de los pilares diferenciales de esta convocatoria ha sido nuevamente su dimensión internacional. A través del Programa de Compradores, organizado por Alimarket en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones. En total, han asistido 296 compradores de 24 países procedentes de mercados estratégicos de Europa, América y Asia.

Asimismo, el II Congreso Privel Marca Privada by Alimarket volvió a convertirse en uno de los grandes focos de interés de la feria. El programa abordó algunos de los principales retos y tendencias que marcarán el futuro del sector, desde la innovación y la sostenibilidad hasta la evolución de los hábitos de consumo y las oportunidades de crecimiento para fabricantes y distribuidores.

A la clausura de la feria, el 70% de los expositores ya había confirmado su participación en la tercera edición de Privel, que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre de 2027.

Para Ifema Madrid y Alimarket, estos resultados "avalan el modelo de Privel y refuerzan la apuesta por seguir desarrollando una plataforma especializada capaz de acompañar el crecimiento de un sector que atraviesa una etapa de gran dinamismo". "La evolución experimentada por la feria en apenas dos ediciones confirma la fortaleza del ecosistema de la marca privada y el papel que desempeña Privel como espacio de conexión entre fabricantes, distribuidores, compradores y líderes de la industria", han remarcado los organizadores.