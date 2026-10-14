Seis finalistas competirán el viernes en Guext por el premio al Mejor Menú Escolar de España

Seis finalistas competirán el 16 de octubre en GUEXT por el premio al Mejor Menú Escolar de España - IFEMA MADRID

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis finalistas competirán este viernes en el salón Guextpor el premio al Mejor Menú Escolar de España, en una final en la que elaborarán sus propuestas en directo ante un jurado especializado.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el I Concurso Nacional al Mejor Menú Escolar está promovido por la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (Felac) para reconocer el trabajo de los profesionales de la restauración colectiva escolar, impulsar la innovación en los menús y reforzar el papel de los comedores en la educación alimentaria, la salud y la sostenibilidad.

La competición se celebrará en el espacio KitchenXperience by Dimasa, en el pabellón 12 del recinto ferial. Los participantes contarán durante la elaboración de los platos con el apoyo de dos alumnos de la escuela de cocina valenciana Mediterráneo Culinary Center, que colaborarán como ayudantes.

Los finalistas son Adrián Viñas Nión, del CEIP Vicente Otero Valcarcel (Galicia); Josep Barberá, del Institut d'Ensenyaments Artístics Oriol Martorell Secundària (Barcelona); Gonzalo Castro Calvo, del Colegio Obradoiro (A Coruña); Libia Estévez Santos, del CEIP A Paz Tintureira (Galicia); Carlos Rebato Sánchez, del CEIPSO Méjico (Madrid), y Moisés Abajo, de la Escuela Pérez Sala (Vilassar de Mar, Barcelona).

Sus propuestas combinan equilibrio nutricional, creatividad culinaria y sostenibilidad mediante el uso de productos de proximidad y de temporada, materias primas ecológicas, recetas tradicionales reinterpretadas y proteínas de origen vegetal.

ESCOLARES COMO CATADORES

El jurado estará integrado por Vicente Lorente, director de Madrid Hospitality School; Àngels Puntas, directora de la escuela de cocina La Patente; Julio Vicente Melgarejo, coordinador de la campaña 'Sabor a Málaga contra la obesidad infantil', y el cocinero Antonio Pascual.

Además, un niño y una niña de Educación Primaria participarán como catadores para degustar y valorar los platos y aportar la perspectiva de los escolares.

Las propuestas se evaluarán conforme a tres criterios: excelencia culinaria, sostenibilidad e innovación en el uso de proteínas de origen vegetal. También se tendrán en cuenta la creatividad, el equilibrio nutricional, el empleo de productos ecológicos, de proximidad y de temporada, la reducción del desperdicio alimentario y la aceptación por parte de los escolares.

La periodista gastronómica Sara Cucala conducirá la final, que se desarrollará en dos rondas. La primera tendrá lugar de 10.30 a 11.30 horas y la segunda, de 11.45 a 12.45 horas. Tras la deliberación del jurado, la entrega del premio está prevista a las 13 horas.