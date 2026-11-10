La Semana de la Construcción reúne en Madrid a más de 550 empresas en un sector con 1,5 millones de ocupados

La Semana Internacional de la Construcción, con CONSTRUTEC, VETECO, SMARTDOORS y PISCIMAD, abre sus puertas hasta el próximo 13 de noviembre en IFEMA MADRID con más de 550 empresas en un contexto marcado por el crecimiento del empleo y las exportaciones. - IFEMA MADRID

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción ha abierto este martes sus puertas en Ifema Madrid con la participación de más de 550 empresas de un sector que supera los 1,5 millones de ocupados y cuya industria de materiales y productos representa el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

La convocatoria, que se prolongará hasta el viernes, integra las ferias CONSTRUTEC, VETECO, SMARTDOORS y PISCIMAD y reúne a fabricantes, constructoras, promotoras, arquitectos, ingenierías, distribuidores, instaladores y otros profesionales de la cadena de valor en más de 43.000 metros cuadrados netos de exposición.

El sector sumó 30.500 ocupados en los últimos doce meses, según recoge Ifema Madrid en un comunicado. Además, la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó en agosto los 1.484.348 trabajadores, el mejor registro para ese mes desde 2010, según los datos recogidos por la Fundación Laboral de la Construcción.

La evolución del empleo coincide con el crecimiento de la actividad residencial. Entre enero y mayo de este año se iniciaron más de 64.000 viviendas, un 13% más que en el mismo periodo de 2025 y el mayor volumen registrado durante los cinco primeros meses de un ejercicio desde 2008, según los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO).

UNA INDUSTRIA CON 28.500 EMPRESAS

La industria de materiales y productos de construcción está formada por alrededor de 28.500 empresas y supera los 406.000 ocupados. Según CEPCO, representa el 2,1% del PIB nacional y el 13,2% del empleo industrial español.

El comercio exterior supone otro de los pilares del sector. Las exportaciones de materiales y productos para la construcción alcanzaron los 27.450 millones de euros en 2025, con un saldo comercial favorable de 3.590 millones.

Durante los ocho primeros meses de 2026, las ventas al exterior aumentaron un 5,4% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 6,6%. El superávit comercial se situó en 2.035 millones de euros.

LOS RETOS DEL SECTOR

Pese a la evolución positiva de la actividad y el empleo, la construcción afronta desafíos relacionados con la falta de profesionales, el relevo generacional, la productividad y la incorporación de nuevos perfiles cualificados.

En este escenario, la Semana Internacional de la Construcción pretende servir como punto de encuentro en Ifema Madrid para fabricantes, constructoras, promotoras, arquitectos, ingenierías, distribuidores, instaladores y administraciones.

El programa incluye el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, organizado en colaboración con Alimarket, y diferentes espacios de debate sobre el mercado residencial, la industrialización, la innovación, la sostenibilidad y la digitalización.

Entre las organizaciones participantes se encuentran CEPCO, la Fundación Laboral de la Construcción, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y APCEspaña.