La Semana de la Educación reúne desde mañana la oferta educativa de más de 150 entidades

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Educación reunirá desde este miércoles y hasta el domingo día 15 a más de 150 entidades educativas procedentes de una decena de países en una nueva edición que se desarrollará en los pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial de Ifema Madrid.

Articulada en torno a AULA, Schools Day, Postgrado y Formación Continua y DIGIeLEARNING, volverá a convertirse en el principal espacio de orientación e innovación académica y profesional para estudiantes, familias y docentes, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

Así, durante cinco días, la feria reunirá a universidades, centros especializados, Formación Profesional, instituciones públicas, organismos internacionales, empresas tecnológicas y otros servicios vinculados al ámbito educativo, con el objetivo de reflejar la diversidad del ecosistema educativo actual.

Una cita se celebra además en un contexto en el que el sistema educativo español cuenta con más de 8,2 millones de alumnos y en el que la Formación Profesional supera ya los 1,19 millones de estudiantes.

En AULA, los visitantes podrán descubrir los itinerarios de universidades públicas y prestigiosas universidades privadas, hasta centros especializados y otras entidades, como Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá o la Universidad Francisco de Victoria.

También la Universidad Europea de Madrid, Universidad Camilo José Cela, la Universidad Nebrija, ICADE - Universidad Pontificia Comillas, CUNEF, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad Pontificia de Salamanca, UCAM, UNED o CUNEF, junto a centros especializados como ESIC University, UDIT, UNIE, IEB, Centro Universitario U-tad, Istituto Europeo di Design o Agrupación Escuni.

El salón contará también con una destacada presencia institucional, con la participación de administraciones públicas y otros organismos vinculados al empleo que acercarán al visitante a profesiones y oportunidades reales de futuro.

En este sentido, entre las administraciones relacionadas con el mundo educativo figuran el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE, así como el Ministerio de Igualdad, representado por el Instituto de las Mujeres.

Junto a ellos participarán también organismos públicos y entidades vinculadas al servicio público y la orientación profesional, como, el Parque Móvil del Estado, el Consejo de la Unión Europea, CEAPA o España con ACNUR. Asimismo, estarán representados distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o la Policía Municipal de Madrid, acercando al visitante itinerarios profesionales ligados al ámbito público y a la seguridad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid contará también con una presencia destacada a través de distintos organismos y centros educativos, como la Dirección General de Juventud o ASEM 112, para acercar a los futuros estudiantes al mercado laboral de manera práctica.

FUTURO PROFESIONAL

Durante la feria se mostrará además la conexión directa entre formación y tejido productivo con entidades de sectores estratégicos. Participantes como Renfe presentarán su itinerario formativo vinculado a oficios ferroviarios; la Fundación Laboral de la Construcción acercará perfiles de obra y prevención con alta empleabilidad; Cruz Roja pondrá el acento en competencias sociosanitarias y de emergencias; la Fundación del Metal para la Formación destacará la cualificación técnica necesaria en la industria metalmecánica; mientras que otros expositores, como la Asociación de Ascensoristas, visibilizarán perfiles de tan esenciales para el sector industrial.

En el marco de la Semana de la Educación, Postgrado y Formación Continua (11 y 12 de marzo), acercará a quienes desean ampliar su formación y enriquecer su perfil profesional a través de estudios de especialización, programas universitarios avanzados y otras opciones formativas orientadas al desarrollo profesional.

Por su lado, DIGIeLEARNING, también hasta el 12 de marzo, ofrecerá un espacio específico para conocer las últimas tendencias en aprendizaje digital, con la presencia de entidades como ANCYPEL. Será con presencia de soluciones vinculadas al e-learning, la inteligencia artificial aplicada a la educación, las plataformas de aprendizaje online y nuevas metodologías formativas orientadas tanto al ámbito educativo como al empresarial.

Finalmente, en Schools Day, las familias encontrarán información sobre centros educativos, actividades formativas y contenidos de interés para el desarrollo académico de los estudiantes, con propuestas de orientación, campamentos o cursos especializados.

ACTIVIDADES PARA EXPERIMENTAR LA FORMACIÓN

La programación de la feria incluirá además más de un setenta de actividades, entre talleres, demostraciones, charlas y experiencias prácticas que permitirán a los visitantes acercarse a distintas profesiones y ámbitos formativos. Esta agenda se desarrollará en los espacios de AULA FORUM, el Escenario, Speaker Corner y el Campus DIGIeLEARNIG.

Entre ellas destacan propuestas vinculadas a la gestión de emergencias, demostraciones de primeros auxilios, actividades relacionadas con la tecnología, la ciberseguridad o la inteligencia artificial, talleres vinculados a sectores como la hostelería o el diseño, así como sesiones de orientación académica y encuentros con profesionales.