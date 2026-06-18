La Semana Internacional de la Construcción abre el registro para visitantes profesionales

Semana Internacional de la Construcción - IFEMA MADRID

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) - La Semana Internacional de la Construcción, que reúne a las ferias Construtec, Veteco, Smart Doors y Piscimad, y que ya ha confirmado la presencia de cerca de 500 empresas, ha abierto el registro para visitantes profesionales, en vistas de una próxima nueva edición que reunirá a los principales actores de la cadena de valor de la construcción en un momento clave para la evolución del sector, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Los profesionales pueden acceder al registro de manera anticipada con un 30% de descuento en el precio de la entrada hasta el próximo 10 de septiembre en estos enlaces Construtec, Veteco, Smart Doors y Piscimad.

La Semana Internacional de la Construcción, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre de 2026, integrará una plataforma global que abordará los principales retos del sector, desde la industrialización y la sostenibilidad hasta la digitalización de los procesos constructivos.

En este contexto, la presencia en este encuentro profesional permite conocer de primera mano las tendencias que están transformando la industria, establecer contactos estratégicos con empresas y profesionales de referencia, y detectar oportunidades de negocio, además de servir como termómetro del momento económico y tecnológico del sector de la construcción y como espacio idóneo para la generación de contenidos e intercambio de conocimiento.

Cada una de las ferias que conforma el proyecto aportará una visión especializada: Construtec, centrado en soluciones constructivas y materiales; Veteco, referente en ventanas, fachadas y envolvente; Smart Doors, puertas, accesos inteligentes y automatismos; y Piscimad, orientado al ámbito de la piscina, bienestar e instalaciones acuáticas.

Como uno de los elementos clave de esta convocatoria, este proyecto volverá a contar con la celebración del II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, que presentará en torno a cincuenta ponencias de altos directivos, consolidándose como un espacio estratégico para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimiento.

El Congreso, que se dividirá por días, abordará temas como la distribución de materiales; la promoción inmobiliaria; la construcción industrializada, la radiografía de la situación actual del sector de la construcción en España, el diseño de proyectos de construcción y los cambios hacia el nuevo modelo de edificación y el futuro empresarial, la innovación y las nuevas herramientas para el sector.

La integración de este congreso con la oferta expositiva permitirá al visitante ofrecer una visión completa del ecosistema de la construcción, favoreciendo la generación de sinergias, oportunidades de negocio y debate sectorial.