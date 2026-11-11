La Semana Internacional de la Construcción analiza en su segundo día cómo aumentar la disponibilidad de vivienda

La segunda jornada de la Semana Internacional de la Construcción. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción ha dedicado su segunda jornada, celebrada este miércoles en Ifema Madrid, a analizar cómo aumentar la disponibilidad de vivienda y responder a la demanda residencial actual, así como a planificar nuevos desarrollos urbanos desde criterios de sostenibilidad, innovación y calidad.

Promotores, arquitectos y otros representantes de la cadena de valor del sector han debatido sobre los principales obstáculos para incrementar la oferta y las posibles soluciones, en el marco del II Congreso de la Construcción, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El evento, que se celebra hasta este viernes en los pabellones 7, 8, 9 y 10 de Ifema, reúne las ferias Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad en una superficie de 43.000 metros cuadrados, con más de 500 empresas nacionales e internacionales de más de 25 países.

El Auditorio Empresarial del II Congreso de la Construcción ha contado con las intervenciones de distintos representantes del sector para analizar la situación residencial en España. El vicepresidente y director general de Ibosa y presidente de la Asociación de Gestoras de Cooperativas de España, Juan José Perucho, ha señalado que existe "un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda".

Perucho ha apuntado al "fenómeno demográfico y al crecimiento de la población", que ha situado en 500.000 personas al año desde 2019, como uno de los principales motivos de las tensiones del mercado, al concentrarse la demanda en las rentas medias y bajas.

Frente a ello, ha señalado que la oferta se encuentra con "poco suelo finalista, plazos de desarrollo del nuevo suelo gigantescos, provocados en parte por la burocracia, y una mano de obra escasa y poco profesional". Una situación que, a su juicio, genera una "espiral inflacionista".

El vicepresidente también ha advertido de que buena parte de esa población ha recurrido al alquiler de habitaciones. "Donde había tres dormitorios ahora hay cinco hogares", ha puntualizado.

Por su parte, el director de negocio residencial de Avintia Desarrollos Inmobiliarios, Diego Suárez García, ha señalado que la vivienda asequible será "el sector de futuro durante los próximos cinco años". "La vivienda asequible es algo muy potente, es un tema muy real que no depende de partidos", ha asegurado, al considerar que existe una "ventana de oportunidad" gracias al plan estatal.

Además, la subdirectora general de Licencias del Ayuntamiento de Madrid, Ana Reguero, ha situado en la tecnología "una de las claves para acortar los plazos burocráticos". Según ha explicado, la automatización de la comprobación de documentación e informes ha permitido reducir un 70% el tiempo de tramitación.

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS

Durante la tarde, el debate se ha centrado en las medidas necesarias para aumentar la producción de viviendas y atender la demanda. El director gerente de Apcespaña, Alfredo Díaz-Araque, ha considerado que las bases para conseguirlo son "la seguridad jurídica y la simplificación de los procesos". El consejero delegado de Kronos Homes, Luis Rodríguez de Tembleque, ha añadido un tercer factor, "la estabilidad normativa".

En cuanto al acceso a la vivienda, la directora general de Libra Gestión de Proyectos, Paula San Román, ha advertido de las dificultades que encuentran determinados grupos de población con "capacidad de ahorro y una economía estable para adquirir una casa". "Se trata de un público fantasma, desamparado, que no tiene acceso a la vivienda protegida, y que necesita medidas público-privadas que permitan rebajar los altos costes", ha señalado.

ARQUITECTURA, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD URBANA

En el Auditorio Sectorial, las sesiones de la mañana han reunido a arquitectos para debatir sobre la evolución hacia un nuevo modelo de construcción de ciudades, "más sostenible y asequible". La directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Angela Baldellou, ha defendido que "la calidad arquitectónica debería ser un derecho, y no tiene por qué ser cara".

Además, ha anunciado que el COAM presentará el próximo mes de diciembre una herramienta digital denominada Mapa de Calidad, con la que profesionales y ciudadanos podrán medir cómo varía el valor de los desarrollos urbanísticos de la región en función de su contexto, como la presencia de parques, servicios públicos o infraestructuras.

Durante las sesiones también se ha puesto como ejemplo el caso de Madrid, señalado como el territorio europeo con mayor bolsa de suelo de toda Europa. Asimismo, se ha apuntado a que las normativas urbanísticas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid "favorecerán la llegada de un millón de habitantes durante la próxima década".

Por otro lado, representantes del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) han señalado la necesidad de conseguir seguridad jurídica para "fomentar la inversión en vivienda en España, tanto en compra como en alquiler".

Por su parte, la mesa de debate de la tarde ha abordado la posibilidad de avanzar hacia "una construcción sostenible", con la participación de la directora general de Green Building Council España, Dolores Huerta; el socio director de Cano y Escario Arquitectura, Diego Escario, y el presidente de CEPCO, Luis Rodulfo.

Los participantes han destacado la necesidad de aprobar un nuevo Código Técnico de la Edificación con nuevas indicaciones sobre sostenibilidad, incorporar este criterio como un factor imprescindible en los concursos de obra pública y estudiar el parque de viviendas español para "evaluar sus necesidades de rehabilitación y generar empleo de calidad".

"Hacer más sostenibles y durables estas viviendas se puede rentabilizar en calidad de vida para las generaciones del futuro", ha señalado Huerta.

ESTANDARIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LOS FOROS BIM Y DE CONSTRUCCIÓN

Por su parte, el Foro BIM ha centrado su segunda jornada en la estandarización de los procesos y la gestión de la información, incluida la toma de datos mediante drones. El acto central ha sido la mesa redonda 'De los requisitos a la producción: estandarización aplicada', en la que los participantes han señalado la necesidad de simplificar los procesos de recogida de datos y los proyectos con metodología BIM para evitar cuestiones superfluas que afectan al proceso constructivo.

E n el Foro de Construcción, situado en el pabellón 9, Fimpa ha protagonizado la jornada técnica dedicada a la seguridad de las puertas automáticas. En ella se han abordado el nuevo Reglamento de Máquinas, la vigilancia del mercado, el marcado CE de las puertas automáticas cortafuegos y las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento y la modificación sustancial de estos equipos.

La Semana Internacional de la Construcción reúne en Ifema Madrid a Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad hasta este viernes con una programación profesional y comercial dirigida a los distintos agentes del sector.