La Semana Internacional de la Construcción se celebrará del 14 al 16 de abril en Guadalajara (México)

Sicon México - IFEMA MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción México (Sicon) celebrará su primera edición, organizada por Ifema Madrid y Expo Guadalajara, del 14 al 16 de abril en el recinto ferial de la ciudad mexicana.

Según ha indicado el consorcio en un comunicado, el encuentro reunirá a desarrolladores, ingenieros, proveedores y profesionales de la industria de la construcción con el objetivo de impulsar el intercambio de conocimiento, la innovación y las oportunidades de negocio en el sector.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), presentará la oferta de más de 120 marcas expositoras en 5.000 metros cuadrados, y que espera recibir a cerca de 5.000 profesionales en su primera edición, de los cuales el 85% tendría poder de decisión o influencia de compra, lo que revela la relevancia del evento para el sector en México.

Sicon México integrará a cuatro segmentos clave de la cadena de valor de la construcción: obra negra, obra gris, obra blanca y terminados, e inmobiliarias, con marcas locales confirmadas como John Deere-Dimanor, Tracsa-Cat, Alomex y Prisa, entre otras.

Asimismo, la feria contará con un programa de conferencias, organizadas en foros a cargo de instituciones gubernamentales y asociaciones empresariales, como CMIC, Canaco Guadalajara o la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.

Está confirmada la participación de profesionales como el presidente nacional de CMIC, Luis Méndez Jaled; el secretario de Infraestructura y Obra Pública de México, David Zamora Bueno; la Host City Officer de FIFA para la Copa Mundial 2026, Montserrat Hidalgo; o el responsable de Obras de Madring, Manuel Crespo.

Con esta iniciativa, la Semana Internacional de la Construcción México busca consolidarse como "un espacio estratégico para fortalecer la competitividad del sector, fomentar el intercambio de conocimiento y promover nuevas oportunidades de negocio entre empresas, especialistas e instituciones vinculadas a la industria".

La primera edición de la Semana de la Construcción reafirma el compromiso de Ifema Madrid, Expo Guadalajara y CMIC con "el desarrollo y la proyección internacional de la construcción en México y la región".