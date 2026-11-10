La Semana Internacional de la Construcción reúne a más de 500 empresas de 25 países en un espacio de 43.000 m2

Arranca la semana de la construcción. - IFEMA MADRID

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción ha abierto este martes sus puertas en Ifema Madrid con más de 500 empresas nacionales e internacionales procedentes de más de 25 países y una superficie de 43.000 metros cuadrados, en una edición que reúne a los principales agentes de la cadena de valor del sector y aborda los retos actuales y futuros de la construcción, con especial atención a la vivienda, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización.

El evento, que se celebrará hasta el próximo 13 de noviembre en los pabellones 7, 8, 9 y 10 de Ifema, integra las ferias Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La convocatoria agrupa a proveedores de materiales y sistemas, constructores, promotores, estudios de arquitectura, ingenierías, empresas instaladoras, profesionales de servicios especializados, gestores de proyectos, prescriptores y responsables de las administraciones públicas.

El principal foro de debate ha abordado cuestiones como la vivienda, la industrialización, la sostenibilidad, la digitalización, la innovación tecnológica y la transformación de los modelos productivos, con sesiones distribuidas en dos auditorios, uno sectorial y otro empresarial.

En el Auditorio Sectorial, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha realizado una primera radiografía de la situación del sector y se ha referido a la vivienda como "un problema con tres patas, la burocracia que retrasa su construcción, el aumento de los costes y los impuestos que dificultan la compra y la falta de mano de obra cualificada".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca, ha puesto el acento en la necesidad de "sacar nuevo suelo al mercado para favorecer la construcción de vivienda", acompañado de una normativa que aporte seguridad jurídica a la financiación de las obras.

En este sentido, ha considerado que la Comunidad de Madrid "está trabajando en esa dirección" y ha afirmado que el inversor tiene "ganas de invertir" en el país, solo deben darse las condiciones para que tenga "una rentabilidad segura".

La jornada ha incluido también la presentación de las iniciativas de la Fundación Laboral de la Construcción para formar y captar mano de obra cualificada entre jóvenes menores de 40 años, mujeres y migrantes.

La jornada ha finalizado con dos mesas redondas dedicadas a Colombia, país invitado de esta edición y que cuenta con 17 empresas presentes en la feria. En un debate sobre las capacidades del país en materia de construcción y sus posibilidades de inversión, precedido por la embajadora de Colombia en España, Alejandra Bonilla, se ha destacado que el sector de la construcción colombiano crecerá un 3,5 por ciento anual hasta 2030.

La reconstrucción del país tras el terremoto ocurrido en agosto de este año constituye "uno de los contextos de las oportunidades para las empresas e inversores españoles, especialmente en el desarrollo de infraestructuras, vivienda social, servicios públicos y recursos turísticos". El nuevo Plan Nacional de Inversiones impulsado por el Gobierno colombiano tras el desastre "favorecerá nuevos proyectos".

LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y LOS NUEVOS CANALES DE VENTA

Por su parte, el Auditorio Empresarial del II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, organizado junto a Alimarket, ha celebrado su primera jornada centrada en la distribución de materiales y en los retos que plantean la digitalización, la especialización y la competencia en este ámbito.

La apertura ha corrido a cargo del gerente de Ventas de Grupo Ibricks, Raúl Muñoz, una central de compras y servicios que agrupa a almacenes independientes de materiales de construcción de todo el territorio nacional.

Durante su intervención ha destacado "la importancia de apostar por marcas locales para mercados locales" y ha defendido que "la marca local funciona y sigue estando en el mercado".

El debate también ha abordado la evolución de los canales de venta 'online' y telefónicos y su convivencia con los establecimientos físicos. Los participantes han señalado que su peso dependerá del tipo de producto, el cliente y el entorno de cada distribuidor.

Mientras el canal digital "puede ampliar el surtido y funcionar como escaparate previo a la compra, han defendido que los establecimientos físicos y la atención directa siguen teniendo un papel relevante por el servicio, el asesoramiento y la posibilidad de conocer los productos".

LA DIGITALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

La digitalización de la construcción industrializada ha centrado también la primera jornada del Foro BIM, organizado junto a buildingSMART Spain e ITeC. Esta metodología permite trabajar de forma colaborativa sobre modelos digitales que concentran y comparten la información de un proyecto, facilitando "la coordinación entre los distintos agentes desde las primeras fases de diseño hasta su ejecución".

El foro analiza durante la Semana Internacional de la Construcción cómo estas herramientas pueden mejorar la planificación, la coordinación y la gestión de los proyectos. Entre las actividades de este martes ha destacado la mesa redonda 'Del diseño digital a la fabricación', en la que se ha debatido sobre la incorporación de las herramientas BIM y la industrialización desde las primeras fases de los proyectos.

En ella han participado el consultor de Transformación Digital Miguel Acón; el fundador y director de Enzyme APD, Eugenio Fontán, y el director general de Enerblock, Luis Fernández. Los ponentes han coincidido en la importancia de reforzar la colaboración entre fabricantes y diseñadores para mejorar el producto final.

Fontán ha destacado que "la modernización no tiene por qué ser rival de la creatividad" y que utilizar una metodología BIM. Por su parte, Fernández ha recordado que "en muy poco tiempo" se están generando "cambios que no sucedían en varias generaciones", relacionados en esta ocasión con la información y el dato.

Otro de los encuentros ha sido la mesa redonda 'De la fábrica a la obra: coordinación, trazabilidad y valor'. La sesión ha analizado cómo mantener la coordinación y la trazabilidad de los componentes industrializados desde su producción hasta su montaje en obra.

Entre las conclusiones, los participantes han señalado la necesidad de integrar la industrialización cada vez antes en los proyectos e implicar a arquitectos y diseñadores desde el inicio del proceso.

EL FORO DE CONSTRUCCIÓN ABRE SU PROGRAMACIÓN

La jornada inaugural ha acogido asimismo las primeras ponencias del Foro de Construcción, situado en el pabellón 9. La primera, con el apoyo de Assepi, ha abordado 10 claves para mejorar la rentabilidad de una empresa dedicada a los servicios relacionados con las piscinas, principios que también pueden aplicarse a pequeños negocios que quieran crecer.

El programa ha incluido además la charla de Strugal 'Los errores más caros en cerramientos que vemos en obra'; una presentación de Veka sobre la instalación de sus ventanas de PVC en la TM Tower, el edificio más alto de Europa, y una ponencia de Masking sobre el control de costes a partir del proceso de lacado.