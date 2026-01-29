Sicur 2026 impulsa la cooperación europea con un 'Brokerage Event' dedicado al Cluster 3 de Horizonte Europa

Sicur - IFEMA MADRID

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sicur 2026, el Salón Internacional de la Seguridad, refuerza su compromiso con la innovación y la colaboración transnacional con la organización del 'Brokerage Event Sicur 2026 - Cluster 3 (Civil Security for Society)', una jornada orientada a la formación de consorcios para proyectos europeos, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Este encuentro híbrido se celebrará en el marco de la 25 edición de Sicur, que tendrá lugar en Ifema Madrid del 24 al 27 de febrero de 2026, y tiene como objetivo facilitar alianzas estratégicas entre pymes, grandes empresas, investigadores, autoridades, usuarios finales de seguridad y otras instituciones interesadas en participar en las convocatorias del programa Horizonte Europa.

El 'Brokerage Event', "organizado junto a la Fundación para el Conocimiento madri+d y con el apoyo de múltiples socios europeos", busca impulsar la participación en instrumentos de cooperación internacional para desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la seguridad civil.

A través de encuentros B2B, presentaciones informativas y espacios de 'pitching', los asistentes podrán establecer contactos de valor, explorar oportunidades de colaboración y conformar consorcios transnacionales para competir en las convocatorias del Clúster 3 de Horizonte Europa, centrado en la 'Seguridad Civil para la Sociedad'.

Además, el día 24 por la mañana se celebrará en el Foro Sicur una sesión introductoria sobre la convocatoria, seguida de presentaciones breves, coorganizada por el CDTI y los Puntos de Contacto Nacionales del Clúster 3, la Fundación para el Conocimiento madri+d y la Red Europea de Empresas, liderada por EEN-Madrid.

Durante este Infoday se presentarán las prioridades del programa, se fomentará la comprensión de los temas de la convocatoria 2026 y se ofrecerá la posibilidad de exponer propuestas ante potenciales socios.

El evento facilitará el acceso a instrumentos europeos de financiación y cooperación, generando sinergias entre entidades con capacidades complementarias para afrontar desafíos comunes en materia de seguridad pública y privada.

El 'Brokerage Event' desarrollará entre los días 24 y 26 de febrero reuniones presenciales y remotas, con el fin de ofrecer flexibilidad y mayor alcance a los participantes. "Sicur 2026 se consolida así no solo como escaparate de soluciones tecnológicas y servicios especializados, sino también como plataforma para impulsar la cooperación tecnológica y la protección civil a escala internacional", han destacado desde la organización.