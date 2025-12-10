Sicur abordará en febrero la convergencia entre seguridad física y digital y el impacto de la IA

Sicur Cyber - IFEMA MADRID

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sicur, el Salón Internacional de la Seguridad organizado por Ifema Madrid, se celebrará del 24 al 27 de febrero reforzando su apuesta por la ciberseguridad y la convergencia entre la protección física y digital.

Expertos en esta materia profundizarán en la relación entre seguridad física y digital, abordando cómo la protección de las organizaciones exige una visión unificada capaz de gestionar riesgos híbridos, han indicado desde la organización en un comunicado.

Las sesiones analizarán el impacto de la integración de sistemas, la necesidad de anticiparse a amenazas cada vez más sofisticadas y el papel de la tecnología como facilitador de modelos de seguridad "más resilientes".

Otro de los bloques estratégicos del programa se centrará en el marco normativo, con especial atención a la trasposición de la directiva NIS2 y la directiva CER, consideradas claves para reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales en toda la Unión Europea.

Esta perspectiva regulatoria se completará con debates vinculados al Esquema Nacional de Seguridad, con foco en dispositivos como cámaras IP y sistemas de control de accesos, cuya correcta gobernanza resulta "crítica para minimizar vulnerabilidades".

Sicur Cyber ofrecerá también espacios dedicados a la innovación, la financiación y el apoyo público a proyectos de seguridad, considerados "esenciales para impulsar la modernización tecnológica" de empresas y administraciones.

Asimismo, se abordará la gestión de la ciberseguridad en los sistemas de seguridad física, un ámbito donde la dependencia tecnológica crece de manera exponencial. El Foro Nacional de Ciberseguridad aportará la visión institucional y estratégica sobre los retos y oportunidades del ecosistema español.

Ante su creciente presencia, el programa dedicará una parte destacada al papel de la inteligencia artificial como nuevo 'guardián corporativo', analizando su influencia en la detección de amenazas, la automatización de procesos y la toma de decisiones.

También se tratará la evolución de la ingeniería de seguridad, considerada clave para pasar de "un enfoque reactivo a un modelo basado en el control preventivo y la convergencia total de disciplinas". Todo ello se completará con análisis sobre el estado actual de la cibercriminalidad, un fenómeno global en constante evolución que requiere "estrategias coordinadas y multidisciplinares".

Sicur Cyber, que se desarrolla en colaboración con las revistas especializadas de la Editorial Borrmart 'Red Seguridad' y 'Securitecnia', reservará un espacio para compartir casos de éxito y soluciones tecnológicas, ofreciendo a las empresas la oportunidad de mostrar innovaciones aplicadas al ámbito de la seguridad y facilitando el intercambio de experiencias entre profesionales.

Con este enfoque transversal, Sicur 2026 reafirma su papel como "principal plataforma de referencia para la seguridad integral", promoviendo un entorno en el que la colaboración entre industria, administraciones y comunidad experta se convierte en un elemento "fundamental para afrontar los desafíos del futuro".