Sicur Innovación 2026 reconoce las soluciones más vanguardistas en seguridad, emergencias y protección laboral

El Salón Internacional de la Seguridad (SICUR), organizado por Ifema Madrid del 24 al 27 de febrero, ha anunciado los productos seleccionados por 'Sicur Innovación 2026', que representan el avance tecnológico más relevante en los ámbitos de la seguridad contra incendios y emergencias, la protección frente a intrusión, robo y agresión, ciberseguridad y seguridad laboral.

Las soluciones reconocidas ponen el foco en la digitalización, la conectividad, la inteligencia artificial, la prevención avanzada y la sostenibilidad, consolidando al salón como el principal escaparate de innovación del sector de la seguridad en el sur de Europa, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

En el ámbito de la protección contra incendios y la gestión de emergencias, se distingue a tecnologías orientadas a la detección temprana, la monitorización en tiempo real y la intervención eficaz en escenarios críticos.

Entre los productos seleccionados destaca EXO 8, de Blackline Safety Europe (4F14), un monitor de área conectado a la nube capaz de detectar simultáneamente hasta ocho gases y radiación gamma. La empresa Casco Antiguo Comercial (4G07) ha sido reconocida por el producto Aquaeye, un sonar portátil de rescate acuático que acelera la búsqueda y recuperación de víctimas incluso en aguas turbias o de baja visibilidad mediante tecnología de sonar e inteligencia artificial.

También ha sido reconocido el producto Hawle Live Cap, de Alfa Bienes y Servicios (8G02), una solución de monitorización y control online del funcionamiento de hidrantes, clave para la gestión preventiva de infraestructuras contra incendios.

En el campo de la detección de riesgos asociados al almacenamiento energético, Tecnología Avanzada En Seguridad Y Control (8A01) presenta su Flammable Gas Detector, un sensor auto-calibrable y de alta fiabilidad para la detección de gases en sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS).

Por su parte, Honeywell Life Safety Iberia (8A04) ha sido seleccionada por Li-ion Tamer Gen3, una solución pionera para la detección temprana de fallos en baterías de iones de litio, clave para prevenir fugas térmicas catastróficas.

INTRUSIÓN, ROBO Y AGRESIÓN

En cuanto a la innovación en seguridad electrónica y control de accesos, de DORLET (10E03) ha resultado seleccionado el producto Sheld Plus 1.2, una plataforma cibersegura para la gestión centralizada de accesos físicos, integrando hardware y software en entornos críticos.

SCATI (10GB24) presenta SCATI Sentry, plataforma de integración de sistemas que logra, con una sola aplicación, centralizar la gestión de todos los subsistemas de seguridad y control del edificio (BMS), mejorando la eficiencia operativa de los centros de control y aumentando la productividad de operadores.

En el ámbito de la intrusión inalámbrica, Ajax Systems (10G14) muestra Superior Hub G3 Jeweller, el primer sistema inalámbrico con certificación EN50131 Grado 3.

NÜO Planet (10D18) destaca con NÜO SpeedGate, tornos inteligentes que incorporan una innovadora tecnología de detección avanzada mediante escaneo volumétrico 3D de última generación, capaz de supervisar todo el volumen del torno eliminando puntos ciegos.

La inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia está representada por VUpoint AI, de RISCO Group Iberia (10E07), una solución integral de vídeo inteligente. La misma compañía presenta Lunar FireWatch inalámbrico, un dispositivo bidireccional que combina detección de movimiento, humo y calor en un solo equipo, y que ofrece una protección multisensor totalmente coordinada, aportando una respuesta más eficiente.

SEGURIDAD LABORAL

Sicur Innovación también reconoce avances significativos en seguridad y salud laboral, con soluciones que mejoran la protección, la comodidad del usuario y la gestión preventiva. Base Protection (6B06) destaca HiProFlex, una tecnología que redefine la protección metatarsal combinando en un único sistema integrado flexibilidad, ligereza y ergonomía sin comprometer la resistencia a impactos.

En el ámbito de la ropa de protección sostenible, Confecciones Oroel (10C04) presenta el Buzo Ignífugo BRIF PURFI, confeccionado con tejido reciclado procedente de buzos usados a través del recuperado mecánico de fibras por proceso de deshilado, que no las degrada, y permite mantener la longitud y resistencia originales, posibilitando la reutilización de las fibras sin comprometer su calidad.

Ejendals AB (4E01) destaca con TEGERA 8847, el guante de protección al corte F más fino del mundo, con solo 0,5 mm de grosor con un diseño de galga 21, que combina máxima seguridad, transpirabilidad y sensibilidad táctil.

Finalmente, Prolians Metalco (6E01) ha sido reconocida por Confort RPS360, un servicio digital (SaaS) para la evaluación, análisis y gestión preventiva de los Equipos de Protección Individual (EPI) y los riesgos psicosociales (RPS).