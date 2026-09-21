Simo Educación acogerá el I Congreso Internacional NeuroEduca con casos de éxito e investigaciones

Archivo - Más de 60 empresas ya han confirmado su presencia en SIMO Educación 2026. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agenda formativa de Simo Educación se amplía este año con el I Congreso Internacional NeuroEduca: educación y neurociencia, de la teoría a la práctica, que buscará acercar la neurociencia y la innovación educariva a la realidad cotidiana de las aulas a través de casos de éxito e investigaciones.

Impulsado por Educación Lab, del grupo Educación y Neurociencia Lab, junto a colaboradores y redes educativas vinculadas al ámbito de la neuroeducación y la innovación educativa, el I Congreso Internacional NeuroEduca nace con el propósito de crear un espacio "donde investigación, educación y experiencia docente puedan encontrarse para compartir evidencias, proyectos y herramientas aplicables al día a día de las aulas", recoge Ifema Madrid en un comunicado.

El Congreso se celebrará del 11 al 13 de noviembre como parte de la agenda congresual de Simo Educación, feria organizada por Ifema Madrid en colaboración Educación 3.0.

Además, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa celebra su XII edición, a la que a falta de dos meses para su celebración ya han confirmado su asistencia más de 60 empresas expositoras y contará como todos los años una programación especializada dirigida a equipos directivos, docentes y profesionales de la educación.

En este contexto, NeuroEduca incorporará una propuesta centrada en cómo aprende el cerebro, el bienestar educativo y la aplicación práctica de la evidencia científica en el aula.

En este sentido, la directora de Simo Educación, Ana Rodríguez, ha subrayado que la incorporación del I Congreso Internacional NeuroEduca a la agenda de la feria "enriquece la propuesta del Salón con un espacio dedicado a explorar cómo los avances en neurociencia pueden contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje y el bienestar de la comunidad educativa. Estamos convencidos de que aportará una visión complementaria y de gran interés para los profesionales que asistan a Simo Educación".

NEUROCIENCIA APLICADA A RETOS EDUCATIVOS

Asimiso, NeuroEduca acercará al profesorado algunas de las principales tendencias vinculadas a la neurociencia y la educación, desde las funciones ejecutivas y la neuroarquitectura hasta el pensamiento crítico y la aplicación de la evidencia científica en el aula.

El programa reunirá a destacados profesionales de la educación, la neurociencia y la divulgación científica como Jesús Guillén, José Ramón Gamo, Chema Lázaro, Emilia Redolar, Roberto Aguado, Marisa Moya, Ana Mombiedro, José Picó, Siro López o Dani Molina, entre otros especialistas que compartirán investigaciones, experiencias y casos de éxito vinculados al aprendizaje, el desarrollo cognitivo y el bienestar educativo.

Además, uno de los elementos diferenciales de esta primera edición del Congreso será la participación activa de centros educativos y alumnado, que acercarán experiencias reales relacionadas con el entrenamiento de funciones ejecutivas, la transformación de espacios de aprendizaje, la neuroeducación aplicada o las estrategias para favorecer el bienestar escolar.

Como explica el CEO de Educación y Neurociencia Lab y uno de los impulsores del Congreso, Daniel Molina, querían construir "un espacio de diálogo, inspiración y transferencia práctica".

En este sentido, Molina destaca que NeuroEduca nace con el propósito de "acercar la ciencia al aula sin perder la mirada humana", conectando la investigación con la realidad cotidiana que viven docentes y estudiantes. Por su parte, la directora ejecutiva de Educación Lab, Ana Blanco, ha subrayado la importancia de tender puentes entre investigación y práctica educativa.

"La neuroeducación no puede quedarse solo en la teoría; debe llegar al aula, ayudar al profesorado y contribuir al bienestar, la atención, la motivación y el aprendizaje del alumnado", señala.

EXPERIENCIAS REALES Y PREMIOS NEUROEDUCA

Además de las ponencias, el Congreso incorporará formatos específicos como Neuroeducación en Acción, un espacio dedicado a compartir experiencias reales de aula y proyectos desarrollados por centros educativos.

Junto a ello, tendrá lugar la primera edición de los Premios NeuroEduca, que reconocerán iniciativas relacionadas con las metodologías neuroeducativas, la neuroarquitectura y los espacios de aprendizaje, así como el uso de la inteligencia artificial y el fomento del pensamiento crítico.

Los galardones contemplan categorías dirigidas tanto a centros educativos como a profesionales a título individual y pondrán el foco en proyectos con capacidad para generar impacto e inspirar nuevas prácticas educativas.

Con la celebración del I Congreso Internacional NeuroEduca: educación y neurociencia, de la teoría a la práctica, Simo Educación amplía su propuesta "como punto de encuentro para quienes están impulsando la transformación educativa".