Simo Educación - IFEMA MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, ha cerrado las puertas de su duodécima edición tras haber acogido más de 120 ponencias durante tres jornadas para analizar los retos de la enseñanza y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en las aulas.

Celebrado del 11 al 13 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, ha contado con 60 empresas participantes y cerca de 200 especialistas, en una convocatoria marcada por el debate sobre la inteligencia artificial, la neuroeducación y la transformación de los centros educativos, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

La exposición comercial reunió novedades en robótica educativa, inteligencia artificial, contenidos digitales y equipamiento tecnológico, con propuestas que van desde entornos de aprendizaje inmersivos hasta herramientas para combatir la desinformación, desarrollar el pensamiento computacional o favorecer la inclusión del alumnado.

En este sentido, las demostraciones permitieron conocer su aplicación práctica en los centros y las nuevas posibilidades que ofrecen para la enseñanza.

Uno de los principales temas de esta edición ha sido la incorporación de la inteligencia artificial a la enseñanza, con sesiones dedicadas a la personalización del aprendizaje, la creación de contenidos, la gestión de los centros y los retos éticos asociados a su utilización.

En este contexto, Simo Educación Directores (ampliado por primera vez a las tres jornadas y patrocinado por HP) reunió a expertos y representantes de Google for Education, HP, ICONO y Alexia (Educaria), entre otros, para abordar el liderazgo de los equipos directivos y la transformación digital de los centros.

El debate continuó en Simo Educación Talks con la participación de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (Acade), Círculo de Calidad Educativa (Cicae) y Escuelas Católicas, que analizaron el equilibrio entre innovación, protección de datos y bienestar digital.

Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) presentó propuestas sobre formación docente y nuevas orientaciones para integrar la inteligencia artificial en la enseñanza.

A estos contenidos se sumaron las conferencias, talleres y encuentros especializados del Speaker Corner, Samsung Day o la XIII Jornada Educación de Inetum.

LA NEUROEDUCACIÓN

Una de las grandes novedades fue el estreno en el marco de la feria del I Congreso Internacional NeuroEduca, organizado por EducaciónLab y que contó con 24 especialistas y más de una veintena de sesiones dedicadas a comprender cómo aprende el cerebro.

Así, referentes como Jesús Guillén, José Ramón Gamo, Emilia Redolar, Chema Lázaro, Siro López, Ana Mombiedro, Marisa Moya o Roberto Aguado abordaron la influencia de la atención, la memoria, las emociones, el movimiento y los espacios educativos en los procesos de aprendizaje.

El congreso mostró los avances de la neurociencia a la práctica docente, con propuestas para mejorar la motivación, la regulación emocional y el bienestar del alumnado. Esta primera edición también acogió I Premios NeuroEduca, dedicados a reconocer iniciativas y profesionales vinculados con la neurociencia y la educación.

Además, los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras reconocieron diez proyectos seleccionados entre más de 200 candidaturas de toda España, con propuestas que abarcan desde la inteligencia artificial y la sostenibilidad hasta la inclusión, la educación emocional y el liderazgo de los centros.

Los galardones distinguieron las iniciativas Código Natura 4.0: Misión Vida Activa (CRA Río Argos, Murcia), en Infantil y Primaria; Decidir como el Banco Central Europeo (IES Ortega y Gasset, Madrid), en Secundaria y Bachillerato; Gladiadores en la Nube (Joyfe, Madrid), en Educación Superior; Somos ecodiseñadores (Sant Nicolau, Sabadell), en Steam; y Splai Premier League (Escola Splai, Barcelona), en Gamificación.

También resultaron premiados EmozionarTech (IES Santo Reino, Jaén), en Educación Emocional; Proyecto Compá (CEIP Blas Infante, Jerez de la Frontera), en Inclusión, Igualdad y Diversidad; En tus manos (CEP Primer Marqués del Turia, Valencia), en Sostenibilidad; y Código abierto: la misión de Mary Ward (Colegio Irlandesas Bami, Sevilla), en Inteligencia Artificial.

Como novedad, el premio al Mejor Proyecto de Dirección de Centro recayó en Liderazgo y Transformación de un Organismo Educativo Vivo (IES Recesvinto, Palencia).