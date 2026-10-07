Simo Educación elige los 35 finalistas de Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadora

SIMO EDUCACIÓN 2026 anuncia las 35 experiencias finalistas de los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras. - IFEMA MADRID

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación ha seleccionado las 35 experiencias educativas finalistas que optarán a los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras, tras una selección entre más de 200 candidaturas

Los proyectos elegidos en diez categorías se presentarán del 11 al 13 de noviembre en el Recinto Ferial en la próxima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0.

Como novedad, esta edición incorpora la categoría Mejor Proyecto de Dirección de Centro, en línea con el lema de Simo Educación 2026, 'Liderazgo directivo para la transformación educativa', y con la presencia que tendrán los equipos directivos en el marco del Salón.

La selección da respuesta a algunas de las cuestiones que centran actualmente la evolución del sector educativo, como la inteligencia artificial, la competencia digital, la inclusión, la sostenibilidad, la educación emocional o las disciplinas Steam, según ha indicado la institución ferial en un comunicado.

En concreto, se disputará el premio al Mejor Proyecto de Dirección de Centro los proyectos Liderazgo y Transformación de un Organismo Educativo Vivo, de Blanca Ruth Ruiz Miguel, en el IES Recesvinto (Palencia); y Transformar espacios para transformar emociones, de Ana Isabel Hijarrubia Castro en el CEIP Tello Téllez (Palencia).

En la categoría de Mejor Experiencia Innovadora Infantil y Primaria han sido elegidos como finalistas Proyecto eTwinning Pequeños/as exploradores/as rescatemos a Willy Fog, de Beatriz Granados Castillo en el Colegio Español de Rabat (Rabat, Marruecos); Terrero Steam, de Nancy García García en el CEIP La Corujera (Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife); Tecnoletras: tecnología, juego y lenguaje, de Álvaro Monroy García en el Colegio Santa Cecilia (Cáceres); y Observatorio Inteligente del Aire, de Adelia Gálvez Manteca en el CEIP Cierva Peñafiel (Murcia).

También Semillas de Futuro. Descubriendo la magIA de la naturaleza con IA, de Cristina Eugenia Nóvoa Presas en el CRA Domingo de Guzmán (Doñinos de Salamanca, Salamanca); y Código Natura 4.0: Misión Vida Activada, de Marta Moret García en el CRA Río Argos (Valentín, Cehegín, Región de Murcia).

En la modalidad de Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato se ha seleccionado a Modelización matemática del SpaceX Falcon Heavy, mediante ecuaciones logarítmicas, de Francisco Martinez Seoane en el IES Isaac Díaz Pardo (Sada, A Coruña), y Juego de la oca de la Prehistoria y la Antigüedad, de Félix Calero Sánchez en el Colegio Árula (Valdeolmos-Alalpardo, Madrid).

Completan la lista De la curiosidad a la creación: un marco metodológico para la competencia digital en la clase de idiomas, de Eduardo José Ruiz García en el Colegio Nuestra Señora del Carmen / Fundación Vedruna Educación (San Fernando, Cádiz); y Decidir como el Banco Central Europeo, de Jesús Víctor Fernández Cid Román en el IES Ortega y Gasset (Madrid).

Los finalistas a la Mejor Experiencia Innovadora Educación Superior (FP, Universidad...) han sido La liga de los valores, de Salvador García Martínez en la Universidad de Alicante (San Vicente del Raspeig, Alicante); Gladiadores en la Nube, de Francisco Moyano González en JOYFE (Madrid).

También De universitarios a expertos: una Escuela Virtual de Familias sobre IA y menores, de Elena Moreno Fuentes en el Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda, Jaén); y Una IA al día - Participa en la ciudadanía digital de forma ética y responsable, de Juan Andrés Godoy González en el CEPA Las Palmas Cono Sur (Las Palmas de Gran Canaria).

Por su lado, la categoría de Mejor Experiencia STEAM tendrá como finalistas a Somos ecodiseñadores, de Olga Armengol en Sant Nicolau (Sabadell, Barcelona, Cataluña); e Interstellar, de Pedro Pérez Roca en Las Claras del Mar Menor (Los Alcázares, Murcia).

Pra la modalidad de Mejor Experiencia de Gamificación han llegado a la fase final Clash RoyalEF, de Ernesto Bautista Santurino Díaz en el CRA Villas del Tajo (Puente del Arzobispo, Toledo); Proyecto Wakanda: el cine como motor de transformación educativa, de Raquel Ramiro González en el CEIP Apis Aurelia (Colmenar de Oreja, Madrid).

Completan la lista Splai Premier League, de Oscar del Estal Martínez en la Escola Splai (Barcelona, Cataluña), y Del Monopoly al Olimpo: gamificación del aula de griego en Bachillerato, de Paula Alvarez Pola en (Móstoles, Madrid).

Los proyectos Vulnerabilidad emocional, de Francisco Delgado Cecilia en el CEIP Santa Ana (Ávila); El factor humano, de Juan Enciso Pizarro en Santíssima Trinitat (Barcelona); y EmozionarTech. Una experiencia inmersiva basada en inteligencia emocional, de Esther Aceituno Arjona en el IES Santo Reino (Torredonjimeno, Jaén) se disputarán el galardón Mejor Experiencia de Educación Emocional.

Los finalistas al Mejor Proyecto TIC Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad han sido IRIS: entrenador de defensa emocional contra la violencia de género invisible, de Miguel Ángel Ronda Carracao en el CPIFP Alan Turing (Málaga); Proyecto Compá: pulseras inclusivas para una comunicación accesible en el juego y la actividad física, de Luis García Cabello en el CEIP Blas Infante (Jerez de la Frontera, Cádiz); y Picto:Bit, de Francisco Javier Carmona del Jesus en el CEIP General Fresneda (Jódar, Jaén).

La Mejor Experiencia de Sostenibilidad se disputará ente CRIELE: el guardián del bosque, de Natalia Valladares Iglesias en el Centro Rural de Innovación Educativa de León (CRIELE) (León), y En tus manos, de Guillermo Buedo Company en el CEP Primer Marqués del Turia (Valencia).

Finalmente, los finalistas a la Mejor Experiencia Educativa de Inteligencia Artificial han sido EyeSense: sistema de comunicación aumentativa inclusiva mediante seguimiento ocular, inteligencia artificial y computación afectiva, de Jose Maria Perez Ramos en el IES Alonso de Madrigal (Ávila, Castilla y León), y La red subterranIA. Curso de alfabetización en IA, de Claudia Martín Carmassi en la Universidad Francisco de Vitoria. Instituto de Innovación en el Aprendizaje (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

La lista incluye también revIA: aprender inteligencia artificial para transformar el reciclaje, de Andrés García Vega en el Col·legi La Mercè -Martorell- (Martorell, Barcelona); Hackaton IA: conversaciones con el Quijote, de Ángel Luis González Serrano en el CIFP Virgen de Gracia (Puertollano, Ciudad Real); y Código abierto: la misión de Mary Ward, de Ana Romero Girón en el Colegio Irlandesas Bami - Fundación Educativa Mary Ward (Sevilla).