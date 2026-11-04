SIMO Educación Profesores anuncia su programación para equipos directivos en los días 11, 12 y 13 de noviembre

Archivo - Imagen de una ponencia en SIMO Educación , en Ifema Madrid - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

SIMO Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, ha anunciado este miércoles la programación de SIMO Educación Directores, el espacio dirigido a equipos directivos y responsables de centros educativos que, del 11 al 13 de noviembre, pondrá el foco en los principales desafíos asociados al liderazgo y la transformación de los centros.

La integración de la inteligencia artificial, la toma de decisiones basada en datos, la cultura de centro, la gestión del cambio, la convivencia, la comprensión lectora y la identidad de las instituciones educativas serán algunos de los ejes de una programación alineada con el lema de esta edición, 'Liderazgo directivo para la transformación educativa', tal y como ha informado Ifema en un comunicado.

Como principales novedades de este año, SIMO Educación Directores ha ampliado su programación a las tres jornadas que dura el Salón y contará por primera vez con el patrocinio de la empresa tecnológica HP.

IA, ESTRATEGIA Y TOMA DE DECISIONES

La primera jornada comenzará el próximo miércoles a las 11 horas con Google for Education, que protagonizará dos sesiones durante la mañana. Por un lado, Mariano Salas Martínez y Esperanza Moreno Reventós presentarán 'Creación de políticas y orientaciones resilientes en la era de la IA. Seguidamente, Oscar Secorun Lupon continuará con 'Liderazgo educativo con IA: gestión e impacto con Gemini y Notebook', centrada en la aplicación de estas herramientas a la gestión y el liderazgo educativo.

La mañana continuará con Vicent Gadea Mira, asesor estratégico en IA para equipos directivos e instituciones, que presentará 'Cómo elaborar un plan estratégico de IA para un centro educativo', a las 13 horas. La sesión recorrerá desde el diagnóstico y la definición de criterios institucionales hasta la formación del claustro y el acompañamiento del cambio.

A las 15 horas, Enrique Escandón Sánchez, director de Marketing, Comunicación y Admisiones en Logos International School, pondrá el foco en la cultura y la identidad del centro. Seguidamente, Alberto Herráez y Mario Herráez, de Etwinz Education, mostrarán las posibilidades de la inteligencia artificial y los datos como apoyo a la toma de decisiones educativas.

Como cierre de la primera jornada, a las 17 horas, Celeste Graiño Gil, experta en prevención escolar, impartirá ''Liderazgo bajo presión: cómo decidir en situaciones críticas educativas, sobre la respuesta de los equipos directivos ante escenarios complejos que exigen tomar decisiones bajo presión.

DEL APRENDIZAJE DIGITAL A LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO

Letmino protagonizará la mañana de la segunda jornada que, de 10.30 a 13 horas, celebrará el evento 'De las pantallas en Primaria a la IA en FP: la evolución digital del aprendizaje'. El encuentro recorrerá la evolución de la tecnología en las distintas etapas educativas, desde Primaria hasta Formación Profesional.

La programación continuará a las 15 horas, con Jorge Calvo Martín, profesor e investigador en la Universidad Alfonso X El Sabio y director de Innovación y Analítica en el Colegio Europeo de Madrid, que impartirá 'Embarcando la IA en un centro educativo'. Esta sesión, patrocinada por Educaria, profundizará en las claves para incorporar esta tecnología a la organización del centro, desde las políticas de uso y responsabilidades hasta su supervisión y los marcos éticos.

A las 16 horas será el turno de Carlos Alonso, HP Edu Lead, y José Luis Díez, HP Education Ambassador, con 'Liderazgo. La IA ya está en el aula. Ahora toca rediseñar el centro. Power by HP & Icono'. La sesión planteará la inteligencia artificial como una cuestión de liderazgo educativo y pondrá el foco en la necesidad de hacer evolucionar de forma conjunta currículo, evaluación, profesorado y empleabilidad para convertirla en aprendizaje y no solo en productividad.

Una hora más tarde, Miguel Ariza, Project Manager en Conecta 13, conducirá el taller 'Transformar un centro: liderazgo, prioridades y decisiones compartidas'. La sesión propondrá pautas para identificar prioridades estratégicas y orientar los procesos de transformación desde la identidad y el proyecto educativo de cada centro.

Finalmente, a las 18 horas, Lola Gil, escritora y mediadora de lectura juvenil, cerrará la jornada con 'Más allá de PISA: cómo mejorar la comprensión lectora en el aula', una sesión con estrategias para trabajar esta competencia en el entorno educativo.

LIDERAZGO, IDENTIDAD Y CONVIVENCIA

La última jornada comenzará a las 11 horas con Eli Delacour, especialista en inteligencia emocional, y 'El liderazgo que la IA no puede reemplazar', centrada en las capacidades humanas vinculadas al liderazgo ante el avance de la inteligencia artificial.

A las 12 horas, Elvira López Palomeque, formadora en IA y marketing, presentará 'Marketing escolar con alma: identidad y comunidad desde dentro'. La intervención pondrá el foco en la identidad y la comunicación de los centros y en la participación de la comunidad educativa con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

El programa concluirá a las 13 horas con Eva María Ávila Becerra, asesora del profesorado, y 'Convivir es gobernar: elegancia relacional y liderazgo ético en el centro educativo', dedicada a la convivencia, la comunicación y el liderazgo ético en la gestión cotidiana de los centros.