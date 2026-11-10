Simo Educación reúne desde este miércoles en Ifema más de 120 ponencias y 200 expertos en innovación educativa

Archivo - Un total de 90 expositores participarán en Simo Educación desde este martes al jueves - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación abrirá este miércoles sus puertas en Ifema Madrid con más de 120 ponencias y la participación de 200 expertos en su 12ª edición, que reunirá durante tres jornadas a docentes, equipos directivos y profesionales del sector para abordar las principales tendencias y herramientas de innovación educativa.

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, contará con 60 empresas en su área expositiva y una programación que abordará cuestiones como la Inteligencia Artificial, el liderazgo educativo, la neuroeducación, el bienestar, las nuevas metodologías y el uso responsable de la tecnología.

La agenda se distribuirá entre distintos espacios, como Simo Educación Directores y Simo Educación Talks, además del I Congreso Internacional NeuroEduca, que se celebrará por primera vez en el marco del salón.

Las Conferencias y Talleres reunirán contenidos sobre IA, pensamiento crítico, competencia digital, inclusión, bienestar, Formación Profesional y nuevas metodologías. También incluirán un 'speaker corner' dedicado a experiencias desarrolladas directamente en las aulas.

Entre las entidades y empresas participantes figuran el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), HP, Google for Education, Xenon, L3TCraft y Fundación Maldita.es.

El programa contará, entre otros, con Carlos Magro Mazo, que abordará el desafío de enseñar a pensar en tiempos de IA; Lucía Gómez, que tratará el pensamiento crítico y la desinformación; Mariano Fernández Enguita, que reflexionará sobre la soledad del profesor en el aula; y Víctor Arufe, que hablará sobre bienestar y aprendizaje.

La jornada del jueves 12 incluirá el Samsung Day, con experiencias sobre ciberseguridad, bienestar digital, atención a la diversidad, competencia lectora y productividad docente. Ese mismo día, Inetum celebrará su XIII Jornada Educación, centrada en la influencia de la IA, la atención a la diversidad y el liderazgo en la transformación de los sistemas educativos.

El encuentro incluirá mesas redondas sobre la preparación de los centros ante la IA y la atención a la diversidad, además de un diálogo sobre el papel de los responsables educativos ante la incorporación de estas herramientas.

LIDERAZGO Y USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA

Simo Educación Directores ampliará este año su programación a las tres jornadas, bajo el lema 'Liderazgo directivo para la transformación educativa' con un espacio que abordará cuestiones como la IA, la toma de decisiones y la gestión del cambio, con la participación de empresas como Letmino, Google o HP.

Entre las sesiones previstas figuran dos propuestas de Google for Education sobre la elaboración de políticas para la era de la IA y el liderazgo educativo con herramientas como Gemini y Notebook. El jueves, Letmino analizará la evolución digital del aprendizaje desde Primaria hasta la Formación Profesional, mientras que otras sesiones tratarán la incorporación de la IA a la organización y gestión de los centros.

Por su parte, Simo Educación Talks acogerá el jueves, de 15.30 a 17 horas, un debate sobre el uso responsable de la tecnología en los centros. Expertos analizarán como aprovechar sus posibilidades para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, favorecer el bienestar digital y garantizar un uso ético, con especial atención a la privacidad y la protección de datos. La mesa estará moderada por el director de Educación 3.0, Javier Palazón.

UN CONGRESO DE NEUROCIENCIA Y PREMIOS A LA INNOVACIÓN

Otra de las novedades de esta edición será el I Congreso Internacional NeuroEduca, impulsado por Educación LAB, que acercará durante las tres jornadas la neurociencia a la práctica educativa. El programa tratará aspectos como la atención, la motivación y la salud cerebral.

La última jornada incluirá la entrega de los I Premios NeuroEduca, que reconocerán iniciativas relacionadas con la aplicación de la neurociencia al ámbito educativo. Además, el jueves a las 17.30 horas se celebrarán los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras, que distinguirán diez proyectos en ámbitos como el liderazgo, la transformación de centros, STEAM, la gamificación, la educación emocional, la inclusión, la sostenibilidad y la inteligencia artificial.