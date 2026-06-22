Simo Educación volverá a reconocer las mejores experiencias docentes en los Premios a la Innovación Educativa

Simo Educación - IFEMA MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, volverá a reconocer las mejores experiencias docentes a través de los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras.

Contarán en esta edición con un jurado integrado por destacados profesionales del ámbito de la innovación educativa, la transformación digital y la dirección de centros, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Este jurado será el encargado de evaluar las experiencias que formarán parte de la XII edición de Simo Educación. Estará compuesto por la presidenta de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología, Nuria Sabaté; el codirector del Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital (ODITE), Juanmi Muñoz; el presidente de la Asociación Educación Abierta, Carlos Magro; el CEO de Conecta13, David Álvarez Jiménez, y el director del INTEF, Julio Albalad Gimeno.

A ellos se sumarán el representante del Congreso Neuroeduca Daniel Molina; el director de Educación 3.0, Francisco Javier Palazón; la directora de SIMO EDUCACIÓN, Ana Rodríguez; el presidente de FEDADI, Toni González Picornell; y el presidente de FEDEIP, Jorge Delgado.

Simo Educación celebrará su duodécima edición del 11 al 13 de noviembre bajo el lema 'Liderazgo directivo para la transformación educativa' reuniendo a docentes, equipos directivos, responsables educativos, empresas y expertos en torno a las tendencias, herramientas y experiencias que están impulsando la evolución del sector.

35 EXPERIENCIAS

La convocatoria a los Premios permanece abierta hasta el 15 de julio. Tras el cierre del plazo, el jurado seleccionará un total de 35 experiencias, que tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas en la próxima edición de Simo Educación ante profesionales del sector. De entre ellas, se reconocerán las propuestas premiadas de cada ámbito.

La convocatoria de esta edición contempla diez categorías: Mejor Proyecto de Dirección de Centro; Mejor Experiencia Innovadora Infantil y Primaria; Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato; Mejor Experiencia Innovadora Educación Superior (FP, Universidad); Mejor Experiencia STEAM; Mejor Experiencia de Gamificación; Mejor Experiencia de Educación Emocional; Mejor Proyecto TIC Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad; Mejor Experiencia de Sostenibilidad y Mejor Experiencia Educativa de Inteligencia Artificial.

En la pasada edición de los Premios, destacaron diferentes iniciativas centradas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, los proyectos STEAM, la gamificación o el uso de la tecnología para fomentar la inclusión, la sostenibilidad y la educación emocional.

Los docentes, centros educativos y equipos directivos interesados pueden presentar sus candidaturas a través de la web de Simo Educación.