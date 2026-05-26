SocioCARE abordará cómo trasladar la humanización de los cuidados a la práctica diaria

Empresas líderes en distintos sectores urbanos impulsan el Foro de las Ciudades de Madrid 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La humanización de los cuidados será uno de los ejes centrales del I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE, que se celebrará del 9 al 11 de junio.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el encuentro abordará este concepto desde una perspectiva práctica, centrada en su aplicación real en la organización de los servicios, la relación con las personas mayores y el día a día de los equipos profesionales.

El programa analizará cómo trasladar la humanización del discurso a la práctica, incorporando enfoques vinculados al buen trato, la autonomía, la participación en las decisiones y la adaptación de los entornos en ámbitos como la atención residencial o los cuidados de larga duración.

Entre las sesiones destacadas figuran la ponencia 'Humanización de los cuidados: de los principios a las operaciones', impartida por la directora de Humanización de DomusVi Rocío Alonso Vallín.

Entre otros aspectos, la sesión abordará cómo trasladar esta mirada al día a día de los centros y de los equipos profesionales, incorporando cuestiones como el respeto a los ritmos y decisiones de las personas, la creación de entornos de confianza o la necesidad de evitar dinámicas paternalistas en la atención.

También se celebrará una sesión sobre cuidados de larga duración en personas con demencia, a cargo de Antonio Burgueño, miembro de la Comisión de Salud y Coordinación Sociosanitaria de CEOMA. En este marco, Burgueño abordará estos cuidados desde una perspectiva centrada en el bienestar y en la adaptación de los entornos y de las organizaciones a las necesidades de las personas con deterioro cognitivo.

El congreso pondrá el foco en los retos actuales del sector, como la presión asistencial, la escasez de profesionales, las exigencias normativas o la transformación tecnológica, analizando cómo integrar la humanización en estos contextos.

Asimismo, SocioCARE reunirá en Ifema Madrid a empresas, profesionales, administraciones públicas y entidades del tercer sector, "consolidando un espacio de intercambio en torno a los principales desafíos del sistema de cuidados y su evolución hacia modelos más sostenibles, eficientes y centrados en la persona".