SocioCARE situará la salud cerebral en el centro del debate sobre el futuro de los cuidados

Archivo - SocioCARE, el I Expo Congreso Europeo de los Cuidados. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

SocioCARE, el Expo Congreso Europeo de los Cuidados, situará la salud cerebral en el centro del debate sobre el futuro de los cuidados durante una primera edición organizada por Ifema Madrid del 9 al 11 de junio, con un arranque centrado en el papel del cerebro en el envejecimiento.

Un evento que reunirá a profesionales, administraciones públicas y entidades del ámbito sociosanitario en un momento en el que la longevidad empieza a abordarse no solo como un reto demográfico, sino como una oportunidad para repensar el sistema de cuidados desde una perspectiva más integral, ha destacado la institución ferial en un comunicado.

La doctora Vanesa Pytel, neuróloga y responsable de la Unidad de Neuromodulación Cerebral No Invasiva del Centro Médico-Quirúrgico Olympia (Quirónsalud), será la encargada de impartir la ponencia 'El cerebro como activo estratégico', en la que abordará cómo la salud cerebral se está consolidando como uno de los pilares en la evolución del sistema de cuidados.

Con una trayectoria vinculada a la investigación y a la aplicación clínica de la neurociencia, la especialista ha desarrollado su trabajo en torno al estudio de la función cerebral y al uso de terapias innovadoras, combinando conocimiento científico y práctica asistencial.

En concreto, su intervención se centrará en que el cerebro no solo envejece sino que también se enfrenta a un entorno de sobrecarga de información, toma constante de decisiones y cambios continuos. En este contexto, conceptos como la neuroplasticidad (capacidad del cerebro para adaptarse, optimizarse y entrenarse) están redefiniendo la forma en que se entiende la longevidad cognitiva.

Desde esta perspectiva, el cerebro deja de abordarse únicamente desde la enfermedad para convertirse en un elemento activo sobre el que intervenir. Así, factores como el sueño, el ejercicio, la regulación emocional o la estimulación cognitiva pasan a formar parte de una estrategia más amplia orientada a preservar la capacidad funcional y el bienestar a lo largo del tiempo, junto con el apoyo de tecnologías emergentes de neuromodulación no invasiva.

Este enfoque se alinea con una tendencia creciente dentro del sector de los cuidados, que avanza hacia modelos más preventivos, personalizados y centrados en la persona, en los que la salud cerebral adquiere un papel cada vez más relevante.

El I Expo Congreso Europeo de los Cuidados se celebrará de manera conjunta con TECMA, Foro de las Ciudades de Madrid, SRR, Global Mobility Call, todas ellas bajo el marco de la Semana de los Servicios al Ciudadano, un nuevo formato que concentrará en tres jornadas a los principales actores de la gobernanza municipal, autonómica, estatal y europea.