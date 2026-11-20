Archivo - Ifema.- Intergift clausura su edición de 2026 con la presencia de más de 15.000 profesionales del sector - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Souvenirs, juegos de mesa y juguetes compartirán protagonismo junto con la papelería y productos de vuelta al cole como mochilas, estuches y neceseres en la próxima edición de la Feria Internacional de Decoración y Regalo que tendrá lugar del 3 al 6 de febrero de 2027.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la Feria abarcará del regalo personalizado a las licencias y 'gadgets' en el área Gifts, que estará dedicada a descubrir nuevas colecciones y productos para el comercio especializado.

"El mundo del regalo presenta tantas posibilidades como ocasiones para sorprender. Desde un pequeño detalle hasta un artículo de diseño, un personaje convertido en objeto de colección o un producto pensado para el día a día", ha enfatizado el recinto ferial.

El sector reunirá "diferentes formas de entender el regalo", con artículos que "responden a las necesidades comerciales de fabricantes, distribuidores y comerciantes". Una combinación de categorías que "abre posibilidades para renovar escaparates, diversificar catálogos y conectar con distintos perfiles de consumidor".

UN ESCAPARATE DE MARCAS, COLECCIONES Y NUEVAS IDEAS

Detrás de la variedad de Gifts hay empresas con propuestas y especialidades "muy diferentes". En esta edición, el área sumará nombres como APLI, que se incorpora con la marca Miquel Rius; Ediciones Deusto, con Castelli Milano, o Zen Monkey, para descubrir nuevas oportunidades de negocio.

El recorrido por Gifts contará también con firmas como +D2, Casa Prem, Dbrands by Consumo, Fisura, Framan, History and Heraldry, Javier, Meteor Ibérica, New Import, Ole Mosaic, Out of the Blue, Present Perfect Agency, Puckator, Som2 o Trediser.

"Una selección que combina la experiencia de empresas con trayectoria en el mercado y distintas maneras de interpretar el regalo, desde los artículos más cotidianos hasta las propuestas originales y de diseño", ha apuntado Ifema Madrid.

La próxima edición de Intergift completará su propuesta con los sectores de Editores Textiles, Home & Design y Deco. Estas cuatro áreas conectan diferentes ámbitos de la edición textil, la decoración, el hábitat y el regalo, además de "permitir a los profesionales ampliar su visión del mercado".