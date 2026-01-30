El Speaker's Corner de Intergift reunirá a referentes del interiorismo, el retail y la innovación

Archivo - Bisutex. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 30 Ene.

Intergift volverá a convertirse en un punto de encuentro para el conocimiento profesional con una nueva edición de su Speaker's Corner, que reunirá a profesionales, empresas, asociaciones y centros de formación vinculados al interiorismo, el comercio del hábitat, el marketing y las ventas, ha informado Ifema Madrid.

La programación del Speaker's Corner se celebrará del 4 al 7 de febrero en el pabellón 9 de Ifema Madrid. Este espacio acogerá además la presentación de la I Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid que se celebrará en el marco de Intergift.

El encuentro, que se celebrará el miércoles 4 de febrero a las 12.30 horas, detallará las acciones relacionadas con esta iniciativa y su integración en Intergift, como espacio de referencia para los profesionales del hábitat y el impulso de este sector en la Región.

Esta iniciativa está promovida por la Asociación de Empresarios de Comercios del Hábitat de Madrid, Hábitat Madrid, en colaboración con Ifema Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, y con el impulso de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

La jornada inaugural, el martes 4 de febrero, se centrará en la optimización de procesos en el punto de venta, la relación entre diseño, tecnología y formación, la aplicación de soluciones virtuales en el comercio del hábitat y el impacto del marketing digital en el crecimiento del negocio.

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE LA COMUNIDAD

El programa incluirá también una mesa redonda con testimonios de éxito de tiendas especializadas de la Comunidad de Madrid, así como presentaciones dedicadas a la artesanía de Colombia y a nuevas propuestas vinculadas al sector. El jueves 5 de febrero, el espacio pondrá el foco en la innovación, la automatización y la estrategia aplicada al comercio del hábitat.

Entre las actividades destacadas se encuentra la mesa redonda con los ganadores de la II Edición del Concurso de Proyectos de Interiorismo Intergift, la presentación del desarrollo del logotipo de Emocionarte elaborado por el Creative Campus de la Universidad Europea, así como contenidos vinculados a la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

La jornada se completará con ponencias centradas en tendencias y estrategias del interiorismo en 2026, a partir del análisis de espacios comerciales.

Durante el viernes 6 de febrero, las sesiones abordarán cuestiones relacionadas con el branding, la normativa aplicable al sector, la gestión del tiempo en estudios de interiorismo, el diseño de espacios y materiales, así como la aplicación de la inteligencia artificial y la creatividad aumentada al ámbito del hábitat y la decoración.

Finalmente, el sábado 7 de febrero, el Speaker's Corner cerrará su programación con ponencias dedicadas a la legislación concursal y la ley de segunda oportunidad en el comercio, la relación entre paisaje, interiorismo y bienestar, el papel del vendedor en la era digital y las estrategias de crecimiento basadas en marketing e inteligencia artificial.

TALLERES DEL CREATIVE STUDIO X ELLE EDUCATION BY MINDWAY

El stand de Elle Education (9A21) acogerá a lo largo de las jornadas de Intergift un programa de talleres prácticos dirigidos a profesionales del diseño, la decoración y las industrias creativas.

Las sesiones abordarán cuestiones como la construcción de una marca con identidad propia, la creación de portfolios de impacto, el desarrollo de moodboards y el análisis de tendencias 2026, así como el diagnóstico de espacios, el uso del color en interiorismo, la combinación de textiles y revestimientos murales o la aplicación de la inteligencia artificial al proceso creativo, entre otras actividades.

Intergift se celebrará del 4 al 7 de febrero de 2026 junto a Bisutex y Momad -a partir del 5 de febrero- en Ifema Madrid, reuniendo a los principales actores del sector la edición textil, la decoración, el interiorismo, regalo y lifestyle en una convocatoria clave para el negocio, la innovación y el intercambio profesional.