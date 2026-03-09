SRR 2026 llegará a su edición de junio con más participación y con los Scraps como protagonistas

Ifema.- SRR 2026 cuenta ya con 100 expositores confirmados, un 31,6% más que en la edición anterior - IFEMA MADRID

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha celebrado la segunda reunión del Comité Organizador de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), cuya próxima edición tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2026 y que experimentará un "crecimiento significativo" en participación así como sumará Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scraps).

Según ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado, en la próxima edición se incorporarán nuevas empresas expositoras, que representan el 40% del total y aportan el 23% de la superficie comercializada, así como al incremento de espacio solicitado por las entidades que repiten presencia respecto al año anterior.

La feria cuenta actualmente con 100 expositores confirmados, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a la edición anterior. Del total, 60 proceden de ediciones previas y 40 participan por primera vez, un dato que confirma "el fuerte dinamismo y el creciente interés del sector". Asimismo, se mantienen los 15 expositores internacionales, con un ligero incremento en línea con la tendencia positiva registrada en 2024.

Por otro lado, con el objetivo de enriquecer la exposición, la feria contará este año con la participación de varios Scraps cuya labor resulta "esencial" para "el correcto funcionamiento del sistema". Estos Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor se encargan de gestionar la recogida y el tratamiento de los diferentes tipos de residuos, permitiendo que los productores cumplan con la normativa vigente sin asumir directamente dicha gestión.

Según los datos de la Federación de la Recuperación y el Reciclaje (FER), en 2025, la actividad reunió a más de 5.000 empresas, generó más de 33.000 empleos directos y alcanzó un volumen de negocio superior a los 15.000 millones de euros, equivalente al 1% del PIB nacional.

A ello se suma la gestión eficiente de flujos clave como los más de seis millones de toneladas de chatarra férrica, 1.183.000 toneladas de plástico post-consumo, 610.278 vehículos fuera de uso y 416.162 toneladas de RAEE recuperados.

También destacan las 149.000 toneladas de neumáticos fuera de uso y las más de 243.000 toneladas de envases metálicos recicladas. En conjunto, estas cifras refuerzan "el papel del sector como proveedor esencial de materias primas secundarias y motor de empleo verde, competitividad e innovación industrial en España".

El comité, integrado por Rafael Pardo (Aedra); Javier Mejía y Mónica Melero (Aenor); Lucrecia Marín (Anarevi); Alicia García-Franco (Fer); Esperanza Hidalgo (Repacar); Manuel Kindelán (Sigrauto) Óscar Hernández (Anarpla) y Ion Olaeta (Grupo UTUA), ha analizado "las temáticas más relevantes y los principales desafíos" que afrontan actualmente las empresas dedicadas a la recuperación y el reciclaje de residuos.

La próxima edición de SRR 2026 volverá a impulsar su crecimiento reforzando "su ecosistema" y generando sinergias con la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente (Tecma), Global Mobility Call y Sociocare, un nuevo proyecto ferial centrado en los cuidados y el bienestar social.