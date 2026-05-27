SRR y FER reúnen en junio a la industria europea del reciclaje ante el nuevo reglamento de economía circular

SRR 2026, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje. - IFEMA MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje, SRR, acogerá en junio el Congreso Nacional de Recuperación y el Reciclado y la European Recycling Conference 2026, impulsados por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclado (FER) y Recycling Europe, eventos que reunirán en Madrid a la industria europea del reciclaje ante el nuevo reglamento de economía circular impulsado por la Comisión Europea.

En concreto, en SRR, que se celebrará en Ifema Madrid del 9 al 11 de junio, y en el 23ª Congreso Nacional de Recuperación y el Reciclado y la European Recycling Conference 2026 se abordará tanto el reglamento como las medidas necesarias para fortalecer el mercado de materiales reciclados, entre otros principales desafíos regulatorios, económicos y tecnológicos que marcarán el futuro del circularidad en Europa.

En un comunicado, Ifema Madrid ha recordado que la recuperación y el reciclaje se han consolidado como un sector clave para la economía española, con una facturación cercana a los 5.000 millones de euros y más de 22 millones de toneladas de materiales reciclados al año. Una actividad que, ha añadido, genera más de 45.000 empleos directos e indirectos y se posiciona como un pilar para reducir costes energéticos, disminuir la dependencia exterior de materias primas y mejorar la competitividad industrial.

En este contexto, ambos congresos servirán para reunir a expertos de la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medio Ambiente y compañías líderes del sector con el objetivo de debatir sobre contratación pública circular, la responsabilidad ampliada del productor, la demanda de materiales reciclados y la competitividad industrial europea en un contexto geopolítico complejo.

La inauguración contará con la participación del presidente de FER, Ion Olatea; el presidente de Recycling Europe, Olivier Francois; el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García, y el director de SRR de Ifema Madrid, David Moneo.

Posteriormente, la directora general de la Federación Española de la Recuperación y le Reciclado, Alicia García-Franco, presentará el plans estratégico de la federación.

Asimismo, la federeación impulsará en el marco de SRR varias jornadas técnicas centradas en retos clave del sector, como la gestión de residuos textiles, el uso del Combustible Sólido Recuperado (CSR) y la valorización de residuos y papel de los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor).

El programa se completará con encuentros institucionales y espacios de networking, incluidos eventos sectoriales y la entrega de premios del Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado.

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje reunirá a 113 expositores y una superficie expositiva de 4.465 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento del 41% respecto a la convocatoria anterior.

Con esta propuesta, desde Ifema Madrid han subrayado que SRR refuerza su posicionamiento como feria de referencia en el sur de Europa y como uno de los principales foros europeos para el debate, el negocio y la definición del futuro del reciclaje y la economía circular.