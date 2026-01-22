El techno nacional e internacional de Time Warp confirma su tercera edición el 18 y 19 de septiembre

Archivo - Edificio de IFEMA Madrid, a 25 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El techno nacional e internacional de Time Wrap ha confirmado su tercera edición en el Recinto Ferial de Ifema Madrid los días 18 y 19 de septiembre.

"Una cita ya consolidada tras el éxito de su pasada entrega en octubre de 2025", con una nueva edición de un evento que apuesta por "una combinación de un line up espectacular, con los protagonistas del circuito techno nacional e internacional, acompañados de una producción sin precedentes que cada edición sorprende a sus asistentes", ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

Time Warp ofrecerá de nuevo "una apuesta" por dos escenarios independientes en dos jornadas consecutivas, donde "la atmósfera techno se acompañará de un diseño de producción de primer nivel".

El concepto Time Warp nació en 2004, y durante su trayectoria ha conseguido conquistar "un espacio propio como marca basada en el techno y en una producción de alto nivel en la escena internacional, celebrando por todo lo alto su treinta aniversario", ha señalado la organización.