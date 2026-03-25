Tecma 2026 reunirá del 9 al 11 de junio a las principales asociaciones del urbanismo y medio ambiente

TECMA 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, Tecma, que celebra su 22ª edición del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid, contará un año más con la participación y el apoyo de las principales asociaciones nacionales vinculadas al urbanismo, la gestión ambiental y los servicios urbanos.

Así, presentarán sus proyectos, actividades y propuestas en la feria la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles (AFAMOUR), la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (ATEGRUS), la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP), la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA), Asociación de Empresas de Gestión e Infraestructura Verde (ASEJA) y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP).

Así, AFAMOUR llega con el Área AFAMOUR, un espacio de encuentro y escaparate para sus empresas asociadas, líderes en equipamiento urbano, áreas de juegos infantiles y espacios de entretenimiento, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Pondrá el foco en la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad técnica, con soluciones que refuerzan el valor del mobiliario urbano como herramienta clave para ciudades más inclusivas, seguras y convivenciales.

ATEGRUS convocará la XX edición de los Premios Escobas, reconocimiento internacional a iniciativas que destacan por su excelencia técnica y su impacto social, económico y ambiental en la gestión de residuos, limpieza y aseo urbano.

La cita tendrá lugar el miércoles 10 de junio, reuniendo a administraciones, instituciones y profesionales del sector. El jurado estará formado por expertos y miembros de la Junta Directiva de ATEGRUS, con el apoyo de ISWA (International Solid Waste Association).

La mayoría de las empresas asociadas a ASELIP participarán en la Feria, en el marco de su apuesta por seguir siendo líderes en los servicios urbanos, tanto en el mercado nacional como internacional.

ANEPMA, que integra a 54 entidades públicas que prestan servicios a más de 12 millones de ciudadanos, contará con un espacio propio junto a los stands de entidades asociadas que lo soliciten.

Además, desarrollará una intensa agenda de actividades paralelas, con formaciones organizadas por EsFORMAN, su escuela de formación y conocimiento, así como reuniones de sus comisiones de estudios, Junta Directiva y jurado de los Premios ANEPMA.

También tendrá una presencia relevante en el Foro de las Ciudades de Ifema Madrid, donde coordinará la sesión del martes 9 de junio dedicada a Inteligencia Artificial, ciberseguridad y casos de éxito en la gestión de residuos.

ASEJA, referente en la mejora de parques y jardines, trabaja estrechamente con administraciones y entidades privadas para aportar criterios técnicos eficaces en la creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura verde. Como miembro de la Junta Directiva de CEOE y colaboradora de FEMP, ha contribuido a documentos clave sobre contratación y gestión de estos servicios.

Con más de 50 años de trayectoria, AEPJP reúne a administraciones, empresas, universidades y profesionales especializados en el diseño y gestión de los espacios verdes urbanos. Sus comisiones técnicas --proyectos, jornadas, riego, sanidad vegetal, jardines históricos, bosques urbanos o accesibilidad-- impulsan formación, publicaciones y encuentros que refuerzan la calidad y el futuro de las zonas verdes en España.

De esta forma, Tecma 2026 busca potenciar su crecimiento gracias a las sinergias con la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), Global Mobility Call, Foro de las Ciudades y SocioCARE, nuevo proyecto centrado en cuidados y bienestar social, que se celebrarán en coincidencia en Ifema Madrid.