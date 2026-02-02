Tecma contará con la participación de 120 empresas, un 13% más que la edición de 2024

Tecma. - IFEMA MADRID

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (Tecma) organizada por Ifema Madrid, contará su próxima edición con la participación de cerca de 120 empresas, un 13% más que la convocatoria de 2024.

La convocatoria, que se celebrará del 9 al 11 de junio de 2026, busca ser el principal punto de encuentro para el urbanismo y el medio ambiente en el sur de Europa, ha informado el consorcio en un comunicado.

En este contexto, Tecma abordará ámbitos clave como la economía circular, la gestión de residuos, la limpieza viaria, los servicios urbanos inteligentes, la mejora del espacio público y la adaptación climática, todo ello reforzado por la digitalización, la eficiencia energética y el impulso de nuevos modelos de gobernanza, siempre con el foco puesto en ofrecer innovación práctica y aplicable a los responsables técnicos municipales.

En paralelo, el Foro de las Ciudades de Madrid ampliará su agenda y reforzará su posicionamiento con el respaldo de patrocinadores estratégicos, consolidándose como uno de los grandes ejes del evento y como espacio de referencia para el debate, el intercambio de conocimiento y el análisis de tendencias en el ámbito urbano.

De esta manera, Tecma se consolida como el mayor evento comercial, y en 2026 volverá a hacer reforzando su ecosistema construyendo sinergias con la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), Global Mobility Call y lo hará, además, por primera vez, con SOCIOCARE, un nuevo proyecto ferial centrado en los cuidados y el bienestar social.