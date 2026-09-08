UDIT presenta 'Los Relatos', una colección de 105 piezas creada por estudiantes para la Mercedes-Benz Fashion Week

UDIT presenta "Los Relatos" en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, participará por undécimo año consecutivo con un desfile propio en el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde 35 estudiantes del Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda presentarán 'Los Relatos', su propuesta para la temporada Primavera-Verano 2027.

En total, cada uno de los 35 estudiantes ha conceptualizado, diseñado y confeccionado tres looks, dando lugar a una colección coral formada por 105 piezas únicas. El proyecto permite a los participantes abordar las diferentes fases del proceso creativo y productivo de una colección de moda con un planteamiento próximo al ámbito profesional.

La colección, ségun recoge Ifema Madrid en un comunicado, se mostrará en el marco de la 84ª edición de la principal pasarela de la moda española y supone una nueva apuesta de UDIT por acercar el ámbito universitario a la industria de la moda y ofrecer visibilidad a las nuevas generaciones de diseñadores.

Con esta participación, la universidad mantiene una trayectoria de más de una década vinculada a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, consolidando su presencia en uno de los principales encuentros de referencia para el sector de la moda. UDIT ha desempeñado además un papel pionero en la integración de la formación universitaria en el calendario oficial de la pasarela.

La institución fue también la primera universidad española en contar con un Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda, un hito que, según destaca, contribuyó a impulsar la transformación de la enseñanza superior especializada en esta disciplina en España.

UN RELATO CONVERTIDO EN MODA

'Los Relatos' parte de una idea común: trasladar diferentes formas de narración al lenguaje de la moda. Desde mitos y leyendas hasta novelas, cuentos populares, relatos orales, anécdotas íntimas o historias inventadas sirven como punto de partida para que los estudiantes construyan sus propios universos creativos.

A partir de estas historias, los jóvenes diseñadores han explorado el papel del color, la forma y el movimiento para desarrollar propuestas capaces de transmitir una narrativa sin necesidad de recurrir a las palabras.

La colección reivindica así el vestuario como una herramienta de narración visual. Cada prenda se integra en una trama y contribuye a contar un viaje, una emoción o un mito mediante las siluetas, los materiales y los detalles.

Los diseñadores que participan en 'Los Relatos' son Carmen Alonso, Isabela Araujo, Nerea Augusto, Víctor Blanco, Luna Cáceres, Celia Cano, Jorge Cano, Aixa Angélica Castillo, Clara del Cerro, Sofía Church, Nuria Díaz, Mariam Fernández, Natalia Flores, Irene Fuentes, Adrián González de la Aleja, Gabriela Ladrón de Guevara y Aitana Loinaz.

También Alba López, Sergio Martínez, María Fernanda Méndez, Claudia Montes, Valeria Mori Bertetti, Lucía Negrete, Daniel Núñez, Alicia de la Ossa, Andrea Padilla-Ron, Claudia Palmer, Lucía Pérez, Lua Pulido, Mónica Ródenas, Elly Kay Stacher, Valeria Urday, María Velasco Huete, Sofía Velasco y Ana Sofía Virgen.