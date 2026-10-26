Winemad firma un convenio para facilitar la participación de bodegas italianas

De izquierda a derecha, Andrea Lazzari, presidente de Zerosei Event Spain, y Gerardo Correas, presidente de WINEMAD. - WINEMAD

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria internacional de vinos de 'Winemad' avanza en su proceso de internacionalización con la firma de un convenio de colaboración con Zerosei Event Spain, una empresa con una amplia trayectoria en la organización de eventos y el desarrollo de proyectos internacionales que tiene como principal objetivo facilitar la participación de bodegas, instituciones y organizaciones del sector vitivinícola italiano en Winemad 2027.

La idea es que Italia tenga una presencia destacada en una feria que quiere convertirse en un punto de encuentro entre productores, compradores, distribuidores y profesionales del vino de distintos países, y que se celebrará el año que viene del 15 al 17 de marzo en el Ifema, según ha informado este lunes Ifema Madrid a través de un comunicado.

El presidente de Zerosei Event Spain, Andrea Lazzari, acompañado por el directivo, Michele Rossi, comentó durante su visita a la primera edición que "Italia no podía faltar a una feria como Winemad". Aquella afirmación se convierte ahora en un proyecto concreto gracias a este acuerdo, que permitirá trabajar directamente en el mercado italiano para dar a conocer la feria, contactar con bodegas y asociaciones del sector y facilitar su incorporación a la próxima edición, se ha apuntado en el comunicado.

Para el presidente de Winemad, Gerardo Correas, "este acuerdo es un paso más" en su apuesta por hacer de esta "una feria verdaderamente internacional". "España e Italia son dos grandes países productores de vino y creemos que Madrid puede ser un lugar estupendo para encontrarnos, compartir experiencias y, sobre todo, hacer negocio. Porque al final de eso se trata, de que las bodegas encuentren nuevos compradores y nuevas oportunidades comerciales", ha agregado.

Correas añadió que no buscan que Winemad "sea una feria en la que solamente se venga a enseñar vino", sino que su intención es que "se venda vino, que se establezcan relaciones comerciales y que los contactos tengan continuidad después de la feria". Además, creen que contar con la participación de bodegas italianas "enriquecerá mucho la oferta y hará también más atractiva la feria para los compradores internacionales".

La colaboración con Zerosei Event Spain "permitirá desarrollar acciones de promoción y captación en Italia, establecer contactos con instituciones y organizaciones vitivinícolas y estudiar fórmulas de participación adaptadas a las necesidades de las bodegas italianas, tanto de forma individual como agrupadas", he recogido el comunicado.

Winemad afronta afronta así su edición de 2027 con el objetivo de "reunir a 800 expositores, superar los 10.000 visitantes profesionales y contar con al menos 250 compradores internacionales de 21 países".