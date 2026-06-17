Los XII Premios LOOK ya tienen a los 30 finalistas de una edición que ha superado las 120 candidaturas

Los XII Premios LOOK ya tienen a los 30 finalistas de una edición marcada por el talento y la innovación. - IFEMA MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los XII Premios LOOK, organizados por Ifema Madrid, han anunciado los 30 finalistas tras una convocatoria que ha superado las 120 candidaturas, evidenciando el nivel y la diversidad de las propuestas presentadas.

La duodécima edición confirma el momento de evolución del sector, con proyectos cada vez más especializados y orientados a "la calidad, la innovación y la diferenciación".

En este contexto, Ifema Madrid ha señalado en un comunicado que los Premios LOOK se consolidan como "un reconocimiento al valor de la trayectoria profesional y al impacto de las iniciativas que contribuyen al desarrollo de la industria".

Esta convocatoria se enmarca en la próxima edición de la feria LOOK, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid, con una propuesta renovada para el sector.

En sus diez categorías, los finalistas de los XII Premios LOOK son: Empresarial, Peluquería: Tempting Professional, Maison Karité y Termix. En Excelencia Empresarial, Estética: Enco, Cincos S.L. y Diagonal Medical Esthetic S.L, Asirox.

Respecto a Excelencia Profesional, Peluquería: Rafael Bueno Ruiz, Inma Álvarez Puig y Quantum Hair by JorgeX. En Excelencia Profesional, Estética: Mónica Pasolea, Yvette Pons y Ana Puelles Lostao. En Diseño e Interiorismo, Salón Peluquería: Manuel Cabezas Luxury Hair, Casa Arkhé y Jessica Fernández Bio Head Spa.

En Diseño e Interiorismo, Salón Estética: Centro de Belleza Nina Merli, Santa Calma y Meixela Centro de Estética Avanzada. En Excelencia en Formación: Grupo 7, La Escuela de Estética del Grupo Aranda y Academia Premium by Lídia Casanova.

En cuanto al Proyecto de Emprendimiento: Cosmética Mímate, Mima Tu Cabello by Lara Fernández y Lav Towels. En Impacto sectorial: Captain Cook Barber Products, Scens y The Ibruz Concept y respecto a Proyecto Solidario: Mazuelas Profesional, Peluquería Paulino Gijón y Skeyndor S.L.U.

Asimismo, los Premios LOOK conceden dos Premios de Honor que, en esta edición, han recaído en María Luisa Sicilia, en la categoría de peluquería y en Cristina Galmiche, en estética, en reconocimiento a "sus destacadas trayectorias y a su contribución al desarrollo y prestigio del sector".

UN JURADO DE "PRESTIGIO" QUE REPRESENTA AL CONJUNTO DEL SECTOR

Uno de los principales valores de los Premios LOOK es "la calidad y pluralidad de su jurado", integrado por perfiles de "reconocido prestigio y amplia experiencia en ámbitos como la belleza, la comunicación, la empresa y la imagen personal".

El comité está formado por la directora y editora de BellezaPura.com y periodista especializada en belleza y salud, Beatriz Peña, la periodista, editora y prescriptora de tendencias, Clara Courel; la redactora digital de belleza en TELVA, Clara Sánchez de Ron, la presidenta de Fanae, Concha Vela, el abogado y consultor especializado en empresas del sector de la belleza, Gonzalo Fuster-Fabra, la periodista especializada en belleza, salud y bienestar, Isabel Juncosa.

También han sido seleccionados la periodista experta en belleza, salud y bienestar, Itziar Salcedo, el periodista experto en moda, Casa Real y estilista, Jesús Reyes, el director de Flash Moda y Flash Moda Monográficos, Jesús María Montes-Fernández; el director del Área de Conocimiento y Estudios de Mercado de Stanpa, Óscar Mateo, el estilista y caracterizador en RTVE, Paco Alcaraz.

Asimismo, participan la técnica especialista en Imagen Personal en Atresmedia, Pilar Roldán, la esteticista, visagista y presidenta del Gremio de Estética de Cataluña, Sílvia Giralt Hernández, la directora de la revista LOOK, Susana Salvadó, la periodista y directora de la plataforma digital quehaydenuevo, Sylvia Barrondo, la periodista especializada en belleza y estilo de vida, Teresa de la Cierva, y el fundador y miembro de la junta directiva del Club Fígaro, Víctor Alonso.

Con esta selección de finalistas, los Premios LOOK dibujan una radiografía del talento y la innovación que hoy impulsan "la belleza profesional, poniendo en valor a quienes están marcando el presente y definiendo el futuro del sector".