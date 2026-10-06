El 112 atiende 192 expedientes con 41 intervenciones de los bomberos por las tormentas de este martes

Los bomberos intervienen ante una emergencias por las lluvias y tormentas de este martes 6 de octubre en la Comunidad de Madrid. - 112 EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

EL Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado un total de 192 expedientes por las lluvias y tormentas de este martes en la región, que han supuesto 41 intervenciones de los bomberos desde las 16.00 hasta las 21.00 horas.

No ha habido heridos y gran parte de las emergencias respondían a "balsas de agua en la vía pública, inundaciones de viviendas y garajes", así como "aseguramiento de vallas publicitarias, retirada de carteles y caída de árboles y ramas", según ha informado este martes Emergencias 112 de la Comunidad.

Los municipios que han acumulado mayor cantidad de incidentes han sido Madrid capital, Paracuellos del Jarama, Fuenlabrada, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares.