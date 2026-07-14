El 12 de Octubre finaliza la demolición de todos los edificios de su icónica torre para dar lugar a un espacio verde

Fin de la demolición de la torre del Hospital 12 de Octubre - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha completado el proceso de demolición de todos los edificios de la Residencia General, con su icónica torre de 18 plantas que ha formado parte de su silueta durante 53 años.

La huella que ha dejado esta antigua edificación albergará una nueva plaza que será el epicentro del complejo hospitalario, con áreas verdes y jardines, dentro de la ejecución del Plan Integral de Modernización de Infraestructuras de este hospital.

Las labores de demolición han requerido el uso combinado de maquinaria pesada y técnicas manuales, realizadas por trabajadores cualificados y complementadas con otras labores más delicadas asumidas por robots. En total, se han generado más de 80.000 metros cúbicos de escombros, retirados por 20 camiones que han realizado más de 4.000 tránsitos, ha indicado el centro hospitalario en un comunicado.

El proyecto comenzó en septiembre de 2025 con la demolición interior y el desmontaje de los edificios más bajos y aledaños a la torre principal de 18 plantas. Continuó con la propia torre en noviembre de ese mismo año, para cuyo derribo fue necesaria la máquina de demolición de mayor tamaño existente en España, una pluma de 62 metros de altura, capaz de llegar a los pisos superiores.

Posteriormente, en enero de 2026, comenzó la demolición del corazón del edificio, formado por las escaleras y ascensores del núcleo de circulaciones verticales, ejecutándose desde la planta 18 hasta la base, que se alcanzó a finales de abril.

No obstante, las inclemencias meteorológicas del invierno, de viento y abundante lluvia, obligaron a ralentizar la demolición para salvaguardar la seguridad del proceso y de los trabajadores participantes. En el momento actual, las plantas visibles de la antigua Residencia General por encima del nivel de suelo han dejado de existir.

UNA PLAZA VERDE QUE SERÁ EPICENTRO DEL COMPLEJO

El espacio que ocupaba el edificio, su huella, dará lugar a una plaza que será el epicentro del complejo hospitalario y creará continuidad entre el campus universitario y la ciudad de Madrid. Esta plaza facilitará los accesos directos al Auditorio, reformado por completo en 2020, con capacidad para más de 500 personas y dotado con la tecnología audiovisual más avanzada, así como a las Urgencias Pediátricas, a las de Obstetricia y Ginecología, y a Radiodiagnóstico Infantil.

Junto a estas actuaciones continúa la remodelación de los servicios y unidades situados en los sótanos de la antigua Residencia General, destacando los servicios de Anatomía Patológica y Oncología Radioterápica.

RECICLADO DE RESIDUOS

Los residuos de la demolición, formados principalmente por hierro, acero, aluminio, hormigón, ladrillos, yeso y piedra, se están separando en origen para que puedan ser reutilizados, reciclados y valorizados por empresas homologadas, y así realizar una gestión sostenible y contribuir a la economía circular.

Así, dentro de las medidas adoptadas, destaca el reciclaje in situ de los escombros de hormigón, ladrillo y piedra, que están siendo tamizados en la propia parcela, mediante un proceso de machaqueo, para obtener zahorra que será utilizada como material de relleno en obras y carreteras.

Esta gestión de los residuos de demolición de la estructura se suma a las labores de vaciado interior de instalaciones de fontanería, electricidad, tabiques, revestimientos y materiales potencialmente peligrosos, como amianto o elementos radiológicos, que también fueron segregados para su reciclaje.

SUSTITUIDA POR UN NUEVO HOSPITAL A PLENO RENDIMIENTO

Este proyecto está avalado por un riguroso estudio de viabilidad, que incorporó un análisis inicial de cada una de las opciones planteadas, desde el punto de vista del diseño y viabilidad técnica, y desde su contribución en los resultados, en términos de beneficios sociales y económicos esperados.

La propuesta de construcción, como opción más eficiente de entre las alternativas posibles, fue avalada por la Comisión Europea, a partir del marco de evaluación europeo de inversiones en infraestructuras.

Como hito muy relevante, destacar que todo el proyecto de construcción de ese nuevo Edificio de Hospitalización, así como el de demolición de la antigua Residencia General, no ha afectado a la actividad asistencial ni a la atención de los pacientes, ya que durante su ejecución se ha prestado asistencia con normalidad en el Nuevo Hospital, a pleno rendimiento desde finales de 2024.

El nuevo edificio está dotado de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta complejidad y cuenta con espacios modernos, amplios y luminosos para la mejor recuperación de los pacientes.

Tiene 10 plantas, repartidas en más de 133.000 metros cuadrados, y es respetuoso con el medio ambiente y eficiente en el uso de energía, entre otros muchos atributos. En la actualidad, desde el centro hospitalario han subrayado que es un referente arquitectónico y asistencial de la sanidad nacional e internacional, siendo un centro de vanguardia y modernidad que incorpora equipamiento tecnológico de última generación.