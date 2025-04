El 12 de Octubre, líder en España en número de implantes de asistencias ventriculares de larga duración en 2024

Uno de los pacientes tratados en este centro, José María, de 81 años, tiene el récord nacional, tras 10 años con uno de estos dispositivos

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha implantado el mayor número de asistencias ventriculares de larga duración en España en 2024, con nueve dispositivos que apoyan o sustituyen la función cardiaca y ayudan a bombear sangre al resto del cuerpo en pacientes con enfermedad grave o muy grave.

Este centro sanitario acumula hasta ahora un total de 46 dispositivos implantados, desde que en 1996 practicase la primera cirugía para conectar un sistema de este tipo. Unos datos que, según ha destacado además el jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca, Christian Muñoz, ponen al centro a la vanguardia de la medicina cardiovascular en el país.

Los servicios de Cirugía Cardiaca y Cardiología del Hospital 12 de Octubre cuentan con gran capacitación en la implantación de asistencias ventriculares Heart Mate 3, en el seguimiento del paciente conectado a este dispositivo y en formación a profesionales.

La disponibilidad de una herramienta tecnológica tan avanzada para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca grave se ha convertido en una de las líneas prioritarias de trabajo para ambos servicios, ya que ha demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes y su supervivencia.

Las asistencias ventriculares actúan como bombas que ayudan al corazón dañado a bombear la sangre adecuada al cuerpo y a los órganos vitales, para el correcto funcionamiento del organismo. "Son corazones mecánicos que permiten que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que están en una fase muy evolucionada de la enfermedad y que no tienen otros tratamientos posibles, puedan vivir mejor y disminuir los síntomas que tienen por la enfermedad y además tener menos posibilidades de fallecer por esta enfermedad", en palabras de la cardióloga María Dolores García Cosío.

Su uso está indicado principalmente en tres situaciones: como parte de la recuperación del corazón debilitado de un paciente ingresado en cuidados intensivos, hasta que evoluciona favorablemente y se estabiliza; como opción terapéutica que sirve de puente hasta el trasplante cardiaco, mientras se espera a que surja un órgano compatible; y como tratamiento definitivo en pacientes no candidatos a trasplante. En este último caso, la asistencia ventricular permite llevar una vida relativamente normal.

RÉCORD DEL PACIENTE MÁS LONGEVO DE ESPAÑA

Además, uno de sus pacientes de este centro, José María, de 81 años, cumplirá una década el próximo mes de junio con este aparato ventricular colocado, récord a nivel nacional.

"Me costaba muchísimo trabajo moverme. No podía, ni con las zapatillas. Iba arrastrando los pies, no me encontraba con fuerza. Y cada día que iba pasando, me encontraba cada vez con menos, con menos, con menos fuerza", explica José María.

En 2015, el servicio de Cirugía Cardiaca de este hospital madrileño le implantó un sistema de asistencia ventricular izquierda permanente para resolver una miocardiopatía isquémica.

En la actualidad se encuentra en perfecto estado de salud y es la persona más longeva en España que porta este dispositivo, un HeartMate II, que era el utilizado en la fecha del implante.

El aparato, de 280 gramos de peso, consiste en una bomba de flujo axial accionada de forma electromagnética y compuesta por un motor-bomba, cánulas de entrada y salida, y una unidad de control que el paciente lleva en el exterior de su cuerpo, conectada mediante un cable.

La bomba impulsa la sangre desde el ápice del ventrículo izquierdo hasta la aorta y, por su parte, la unidad de control proporciona datos fundamentales sobre el funcionamiento del equipo como, por ejemplo, los litros de sangre que bombea por minuto.

ENCUENTRO DE PACIENTES Y EXPERTOS EN ASISTENCIA VENTRICULAR

La Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante, perteneciente al Centro de Investigación Biomédica en Red Cardiovascular (CIBERCV), ha reunido en un encuentro a pacientes que en la actualidad portan este aparato y otros que finalmente han sido trasplantados pero que lo han llevado durante un tiempo, junto a cardiólogos, cirujanos cardiacos, rehabilitadores y profesionales de Enfermería, ha indicado el centro hospitalario en un comunicado.

El encuentro se ha dividido en dos bloques temáticos diferenciados. El primero, más técnico para expertos en este sistema circulatorio, ha abordado cuándo y cómo referir a un paciente para el implante, cómo se realiza la selección, aspectos quirúrgicos y de seguimiento, y el papel de la enfermería en este proceso.

El segundo, con un contenido más social, ha contado con la participación de los pacientes, quienes han explicado cómo es vivir con una asistencia ventricular de larga duración.