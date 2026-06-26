El 12 de Octubre realiza con éxito cuatro trasplantes digestivos en 24 horas

Fachada del Hospital 12 de Octubre - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha completado con éxito cuatro trasplantes de órganos sólidos en 24 horas.

En concreto, se han realizado un trasplante de páncreas-riñón a una paciente de 43 años; un retrasplante hepático a una paciente de 31 años; un retrasplante de páncreas a un receptor de 38 años y un último trasplante de hígado a un paciente de 65 años. Todos ellos, según el centro hospitalario, han evolucionado favorablemente y se recuperan ya en su domicilio.

Un equipo multidisciplinar de profesionales llevó a cabo de forma simultánea tres de los cuatro trasplantes, procedentes de dos donantes distintos, durante la madrugada. Doce horas más tarde, el equipo realizó un cuarto trasplante hepático, completando un total de cuatro trasplantes en 24 horas.

Son procedimientos que exigen un elevado nivel de engranaje, coordinación y colaboración entre los distintos profesionales de la Unidad y también de otros especialistas, incluyendo profesionales de enfermería de quirófano y de otras categorías. Han participado profesionales del Programa de Trasplantes del Hospital 12 de Octubre, junto con el Summa 112, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Durante todo este periodo, la actividad asistencial del hospital se mantuvo plenamente operativa. Así, se continuó con normalidad la atención en consultas externas hospitalarias, tanto de pacientes trasplantados como de patología específica hepatobiliopancreática por parte de los miembros de Cirugía de Trasplante; también en la planta de hospitalización, con pacientes complejos ingresados a los que se realizaron los controles rutinarios.

Del mismo modo, se ha llevado a cabo la supervisión de los pacientes trasplantados ingresados en las unidades críticas y de soporte --UVI, Reanimación y Diálisis--, que siguieron su funcionamiento habitual.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR ALTAMENTE CAPACITADO

Este tipo de intervenciones simultáneas implican la participación coordinada de profesionales de múltiples especialidades altamente capacitados, incluyendo Cirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos, Coordinación de Trasplantes, Enfermería y otros servicios de apoyo, garantizando en todo momento la seguridad, la continuidad y la calidad asistencial.

Desde el centro hospitalario han apuntado que este nuevo "hito" refleja el alto grado de especialización de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre y su compromiso con la excelencia clínica, así como la importancia de la donación de órganos como elemento fundamental para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos, ya que, a pesar de este éxito y de otros, muchos pacientes continúan en lista de espera de un órgano.