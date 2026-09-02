Los 13 embalses de Canal de Isabel II arrancan septiembre al 66,9% de su capacidad con 630,9 hm3 almacenados

Archivo - Vista de El Escorial desde el embalse de Valmayor, a 19 de febrero de 2026, en Valdemorillo, Madrid (España). El sistema de presas de Canal de Isabel II ha logrado contener prácticamente la mitad del caudal circulante por los ríos de la Comunida - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trece embalses madrileños gestionados por Canal de Isabel II arrancan el mes de septiembre con unos 630,9 hectómetros cúbicos (hm3) de agua almacenada, lo que representa un 66,9% de su capacidad máxima y en torno a un 0,8% por debajo de la media histórica.

A pesar de que los embalses se han mantenido en niveles superiores a la media durante los meses de primavera, las temperaturas y condiciones climatológicas propias del verano, sumado a la escasez de lluvias y aportaciones en comparación con otros meses de agosto, ha hecho descender estas reservas.

En agosto las precipitaciones recogidas en las presas apenas han alcanzado los 4,8 litros por metros cuadrado (l/m2), un 68,8 % por debajo de la media. Estos valores, unidos a la sequedad acumulada en el terreno, han provocado que la entrada de agua a los embalses haya sido un 13,5% inferior a lo habitual.

Por otra parte, en el mes de agosto Canal derivó desde sus reservas 51,9 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento a la población, lo que significa que el consumo fue un 6,7% más alto que en 2025. En términos acumulados, la demanda de agua desde que empezó 2026 ha sido un 8,8% superior a la del mismo periodo del curso anterior.

Pese a esta evolución, la situación hidrológica en la región se mantiene dentro de la normalidad y el abastecimiento está asegurado para los próximos meses. No obstante, con el objetivo de revertir esta tendencia, Canal ha lanzado la campaña de concienciación 'El agua de Madrid también es patrimonio', para apelar por el uso responsable.

La campaña persigue el objetivo de concienciar sobre la importancia de un consumo adecuado, así como de reivindicar su valor "como distintivo de la región". Para ello equipara agua y patrimonio, invitando a los madrileños sobre la importancia de preservar este bien "escaso y vital" mediante pequeños gestos cotidianos.