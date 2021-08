136 mujeres menores de edad víctimas de violencia de género, atendidas en lo que va de año, un 3% más que en todo 2020

Se ha detectado un incremento "muy alto" de violencia sexual donde las redes sociales tienen un papel "demoledor" al normalizarse el control acentuado con pandemia

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, a través de la Unidad de Atención Psicológica a Adolescentes, ha intervenido en 136 casos de mujeres menores de edad de violencia de género en lo que va de año, cifra que supone un incremento del 3% en comparación con todo 2020 en el que se prestó atención a 132 casos de menores de un total de 300 casos.

Así lo ha señalado hoy la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid,

Concepción Dancausa, durante la visita a este servicio, que ha calificado de "éxito", y que se encuentra integrado en el programa 'No te cortes' que atiende a las necesidades de las adolescentes que sufren algún tipo de violencia física y/o psicológica por parte de sus parejas, así como de las personas que conviven con ellas.

Dancausa ha puesto en valor esta unidad dado que "la adolescencia cada vez empieza antes y con ella empieza también la violencia", tal y como evidencian algunos estudios, "una violencia subliminal", que muchas veces ni los adolescentes perciben como propia pero que "sí lo es".

En esta línea, ha destacado la labor de los profesionales de la Unidad de Atención Psicológica a Adolescentes, un equipo formado por psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales que abordan esta problemática con las menores desarrollando una atención integral que se prolonga de media durante más de un año. "Un trabajo que no se ve, pero que tiene mucha importancia", ha señalado.

"Cuanto antes se trate y se evite, esto hará que las chicas lleven una vida más sana y no esté condicionadas por estas cuestiones", ha explicado la consejera. Además, ha insistido en que el mensaje "más importante" es denunciar los casos de violencia de género ya que es "muy difícil" combatirlo "sin apoyo".

En este sentido, Dancausa ha insistido en la necesidad de promover una educación afectiva y sexual sana y ajena a la violencia y fortalecer la línea de trabajo con las familias con víctimas de la violencia de género, para aportar claves en la educación de los menores que impidan la trasmisión de unos valores discriminatorios que derivan en menosprecio, control, aislamiento y violencia.

De su lado, la directora de la obra social, Julia Almansa, ha señalado que durante estos años que ha trabajado con casos de mujeres mayores de 25 años, el programa ha identificado que se deben centrar en la adolescencia para evitar estos episodios.

Asimismo, ha resaltado que han detectado un incremento "muy alto" de violencia sexual, en el que las redes sociales tienen un papel "demoledor" al normalizarse el control y que se ha acentuado en el confinamiento. Por ello, ha señalado que hay que prestar atención a los cambios de conducta, rendimiento en los estudios y hábitos alimenticios.

PROGRAMA DE AYUDA 'NO TE CORTES'

'No te cortes' es un programa que ayuda a los jóvenes menores de edad y a sus familiares a identificar situaciones de maltrato, que no suelen manifestarse inicialmente con agresiones físicas y sí a través de comportamientos de dominio y abuso que, en muchas ocasiones, las adolescentes no identifican como violencia.

Las conclusiones de diferentes investigaciones coinciden en señalar que, a pesar de los avances producidos en la igualdad entre hombres y mujeres en las últimas décadas, en las generaciones jóvenes sigue existiendo, de una no anecdótica, violencia de género en las relaciones afectivas, normalizando ideas tales como mirar el móvil de la pareja o controlar su vestimenta.