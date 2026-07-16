Unas 136 personas se interesan por cada vivienda en alquiler en la Comunidad, con una oferta de unos 150.000 inmuebles

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 136 personas se interesan por cada una de las viviendas en alquiler ofertadas en la Comunidad, donde el precio medio ronda los 1.637 euros mensuales, y la oferta se mantiene en unos 150.000 inmuebles, según el Barómetro del Alquiler correspondiente al segundo trimestre de 2026 elaborado por el Observatorio del Alquiler, publicado este jueves.

De acuerdo con el estudio, la oferta de vivienda en alquiler en España caerá en 22.927 inmuebles durante 2026, un 3,35% menos que el año anterior, mientras que la presión de la demanda ha alcanzado un máximo histórico de 143 interesados por cada vivienda en un plazo de diez días.

En concreto, el estudio prevé que el parque de vivienda en alquiler residencial pase de las 683.920 viviendas registradas al cierre de 2025 a un total de 660.993 inmuebles este año, lo que confirma, según el Observatorio, que la tendencia de escasez de inmuebles "todavía no ha encontrado su suelo".

El Barómetro señala que esta pérdida de oferta responde al trasvase de viviendas hacia otras modalidades, como el alquiler temporal, turístico o por habitaciones, además de inmuebles que salen al mercado de compraventa o permanecen vacíos.

El informe atribuye esta evolución, por un lado, al impacto de la regulación en las zonas declaradas tensionadas, que continúa desplazando viviendas del mercado residencial, y, por otro, a fenómenos climáticos extremos como las lluvias e inundaciones registradas durante los meses de enero y febrero, que han afectado especialmente a la oferta en el sur peninsular.

En este contexto, Cataluña proyecta una caída de la oferta del 7,65%, hasta situarse en 94.947 viviendas, mientras que el País Vasco se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor descenso previsto para 2026, con una reducción del 16,16%. Por provincias, Cádiz registra la mayor caída proyectada, con un 29,42%, seguida de Ceuta (-27%), Huesca (-24%), Guipúzcoa (-22,33%), La Rioja (-17%), Almería (-15,95%) y Navarra (-14,76%).

En términos absolutos, Barcelona será la provincia que más viviendas perderá respecto al cierre de 2025, con 5.647 inmuebles menos, seguida de Cádiz (-4.533), Almería (-2.285) y A Coruña (-1.782). En cambio, Salamanca encabeza el crecimiento de la oferta, con un aumento del 17,5%, por delante de Canarias (+2,4%), Zaragoza (+1,21%) y Málaga (+0,59%).

PRESIÓN DE LA DEMANDA EN MÁXIMOS

La presión de la demanda se sitúa ya en una media nacional de 143 personas interesadas por cada vivienda de alquiler en un periodo de diez días, frente a las 135 registradas al cierre de 2025. Barcelona lidera este indicador con 418 interesados por inmueble, seguida de Vizcaya (196), Baleares (160), Guipúzcoa (153), Álava (144), Valencia (138) y Madrid (136), muy por encima de los 15 contactos que el Observatorio considera propios de un mercado en equilibrio.

El estudio también identifica un "efecto desbordamiento" de la demanda desde las grandes capitales hacia provincias limítrofes, con niveles elevados de presión en Guadalajara (93), Toledo (90), Sevilla (90), Málaga (86), A Coruña (68), Alicante (67), Lleida (66) y Valladolid (55).

Según el Observatorio, este fenómeno refleja cómo la demanda se desplaza hacia mercados cercanos conforme se reduce la oferta disponible en las grandes ciudades. En el extremo opuesto se sitúan Cáceres (17), Ávila (14) y Jaén (12), donde la demanda permanece en niveles considerados normales.

EL PRECIO MEDIO SUBE HASTA LOS 1.211 EUROS

El precio medio del alquiler alcanzó los 1.211 euros mensuales en el segundo trimestre del año, un 2,28% más que al cierre de 2025 y un 4,85% más en tasa interanual, aunque el Observatorio aprecia una progresiva desaceleración en el ritmo de crecimiento.

El número de provincias con una renta media superior a los 1.000 euros mensuales asciende a 12. Baleares (1.678 euros), Barcelona (1.646 euros) y Madrid (1.637 euros) encabezan el ranking nacional, seguidas de Guipúzcoa (1.485 euros), Málaga (1.307 euros), Vizcaya (1.305 euros), Las Palmas (1.176 euros), Valencia (1.165 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.131 euros), Álava (1.038 euros), Navarra (1.028 euros) y Alicante (1.022 euros).

IMPACTO DE LAS ZONAS TENSIONADAS

El Observatorio sostiene que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, las zonas tensionadas continúan condicionando la evolución del mercado del alquiler. En Cataluña, la oferta volverá a marcar un mínimo, mientras que el País Vasco registra una de las mayores caídas de oferta proyectadas para 2026 y Navarra consolida un precio medio superior a los 1.000 euros mensuales.

Además, la provincia de A Coruña registra un aumento de la presión de la demanda tras la declaración de su primer municipio tensionado, mientras que en otros territorios donde se tramitan estas declaraciones, como Las Palmas o Asturias, el informe aprecia una caída de la oferta asociada a la incertidumbre regulatoria.