18 dotaciones de Bomberos han trabajado toda la noche para controlar el incendio forestal en Colmenar Viejo

Un incendio de nivel 1 en Colmenar Viejo obliga a desalojar varias viviendas y desplegar 28 medios - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Un helicóptero de coordinación volará a primera hora sobre el perímetro para comprobar el estado del incendio

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y Brigadas Forestales han estado recorriendo toda la noche el perímetro exterior del incendio originado en la tarde de este lunes en las proximidades del vertedero de Colmenar Viejo, que sigue siendo de nivel 1.

Según ha informado un portavoz de Emergencias 112, a primera hora de este martes se producirá un vuelo de reconocimiento del helicóptero de coordinación de Bomberos que ayudará a tomar decisiones y comprobará si los trabajos han sido fructíferos.

Se trata de un incendio de pasto y arbolado que se ha dividido en tres sectores diferentes y que ha obligado a desalojar de manera preventiva varias viviendas diseminadas por la zona. El primer aviso del fuego a Emergencias se recibió a las 16.55 horas y afectaba a las zonas del Camino de Valdeolivas-Salobral y los Camorchones, cercanas al vertedero, las vías del AVE y el túnel de San Pedro.

Los trabajos de esta noche han consistido en asegurar el perímetro, refrescando cualquier punto caliente del interior del incendio. De momento, la evolución ha sido positiva, han detallado desde el Gobierno regional.

No obstante, continúa cortada la carretera M-104 entre los términos municipales de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix. Además, sigue activo el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).