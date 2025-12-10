Hasta 1,8 millones de usuarios se subieron a la EMT ayer en la nueva jornada de gratuidad

Autobuses de la EMT en las cocheras de la EMT, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta 1.879.000 usuarios se subieron a la EMT ayer en la nueva jornada de gratuidad coincidiendo con el primer día lectivo tras el puente, "el mejor martes de la serie histórica", ha descrito el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el Cifse.

"Ha sido el mejor martes de la serie histórica desde que nosotros tenemos datos de utilización de la Empresa Municipal de Transporte", ha indicado, lo que le ha llevado a "agradecer nuevamente la confianza de los madrileños en que la mejor forma por moverse en Madrid son los autobuses de la EMT".

El regidor ha destacado el "constante proceso de mejora de la empresa municipal de transporte". "A nosotros lo que nos anima es a seguir trabajando para mejorar la EMT para seguir prestando cada día un servicio mejor, para resolver determinadas situaciones puntuales que se pueden producir, pero los madrileños nos dicen que estamos en el buen camino", ha declarado.