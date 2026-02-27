Unas 2.000 personas siguen por redes el sorteo de 282 pisos promovidos por EMVS por los que pagarían entre 400/600 euros - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas en redes y 1.400 en la página web de EMVS Madrid han seguido el sorteo, el primero del año, de 282 viviendas de alquiler asequible promovidas por la empresa municipal con mensualidades que no superarán el 30% de los ingresos de la unidad familiar y oscilarán entre los 400 y los 600 euros.

El resultado de este sorteo se podrá consultar a partir de mañana sábado en la web de la empresa municipal. Posteriormente el listado de seleccionados y reservas se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, han presidido el sorteo, en el que la mayoría de los pisos (172) corresponden a dos de las nuevas promociones que EMVS Madrid ha construido en Vicálvaro, Cañaveral 8 y Cañaveral 9.

El resto de las viviendas se se encuentran distribuidas en catorce distritos: Vicálvaro (174), Centro (24), Usera (15), Villa de Vallecas (12), Villaverde (11), Puente de Vallecas (9), Carabanchel (9), Hortaleza (7), Moratalaz (5), Barajas (4), Tetuán (4), Arganzuela (3), Latina (3) y Ciudad Lineal (2).

El noveno sorteo de este mandato convertirá a agraciados en residentes de la promoción Cañaveral 8, donde el Ayuntamiento ha destinado unos 20 millones. Cañaveral 9, por su parte, ha contado también con una inversión de más de 19 millones de euros, incluyendo el valor del suelo. De ellos, 15 millones los ha aportado el Consistorio madrileño mientras que 4 proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

Con estas dos son un total de trece promociones las que EMVS Madrid está levantando en este barrio de Vicálvaro, de las cuales once ya han finalizado las obras sumando 1.078 viviendas terminadas, de las que 486 ya están habitadas.

SORTEO DE MÁS DE 2.300 VIVIENDAS DESDE 2023

Desde 2023 se han sorteado 2.329 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, el 66% de nueva construcción, y casi 4.800 desde que José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía, ha señalado Sanz. "En este momento estamos promoviendo la construcción de 5.763 viviendas, cifra que confirma la posición de EMVS Madrid como primera promotora de vivienda pública de España", ha continuado la vicealcaldesa.

Nueve de cada diez de esas viviendas de nueva construcción se han destinado a jóvenes y familias con hijos menores con el fin de facilitar la emancipación de estos dos grupos. Tanto la vicealcaldesa como el delegado han coincidido en que la vivienda "es una prioridad total y absoluta para el Gobierno municipal", lo que les ha llevado a recordar que EMVS Madrid es "la primera promotora de vivienda pública de toda España como lo reconocen todos los rankings, incluido el del Ministerio de Vivienda".