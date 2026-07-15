Hasta 2.150 autobuses de EMT Madrid llevarán a bordo un desfibrilador inteligente desde el próximo octubre - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta 2.150 autobuses de EMT Madrid llevarán a bordo un desfibrilador inteligente desde el próximo mes de octubre, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la plaza de Cibeles.

Se trata de una iniciativa que hace de Madrid "una ciudad más segura y saludable". EMT Madrid, junto con el Grupo Mondragón, "crea la mayor malla de cardioprotección que pueda haber en una ciudad porque cada uno de esos 2.150 autobuses de la empresa municipal va a contar con un desfibrilador en un proceso de implantación que durará hasta octubre".

En estos momentos son ya 900 los autobuses que cuentan con el desfibrilador. Almeida ha incidido en que esos 2.150 desfibriladores "no solo van a ser para las personas que vayan dentro de los autobuses sino para cualquier persona que pueda sufrir una afección cardíaca, una parada. Cuando vean un autobús podrán pararlo inmediatamente para que se pueda atender a la persona". Eso "va a permitir tener una capilaridad que va a alcanzar todos los barrios de la ciudad de Madrid y prácticamente todas las calles".

DESFIBRILADORES INTELIGENTES

Almeida ha detallado que se trata de desfibriladores inteligentes, que en cuanto se ponen en marcha avisan al 112 automáticamente y, "por tanto, que ponen ya en tiempo de respuesta a Samur, que al mismo tiempo detectan inmediatamente si es una parada o no".

Detectan también la intensidad con la que se ha producido la parada y actúa en función de esa intensidad, al mismo tiempo que da instrucciones a todas aquellas personas que en ese momento estén atendiendo a la persona que ha sufrido esa situación hasta que pueda llegar el Samur.

"Estos 2.150 autobuses, con todos estos desfibriladores, lo que van a hacer es salvar vidas en la ciudad de Madrid, van a permitir que hasta que llega el Samur, que en el ámbito de las paradas tiene una tasa de 6 minutos de media, pues puedan atenderse a aquellas personas que han sufrido una parada", ha explicado el alcalde.

Utilizar estos dispositivos es "muy fácil porque hay unas instrucciones que constantemente te están diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer, cómo se tienen que colocar los parches, cuál es la forma en la que tienes que proceder desde el punto de vista del masaje cardíaco o de la ventilación".

Además EMT Madrid ha ofrecido formación a todos sus conductores. "Pero incluso cualquier persona podría utilizarlos dada la facilidad y las instrucciones que en todo momento se recibe por parte del desfibrilador", ha insistido el alcalde.